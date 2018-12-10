Микрозаймы – выход из трудной финансовой ситуации

Иногда возникают непредвиденные ситуации, когда срочно нужны деньги, и нет времени собирать документы для оформления кредита в банке.В таком случае единственный выход – это воспользоваться услугами микрофинансовых организаций, предоставляющих небольшие кредиты на короткий срок. Тем более, что сейчас можно получить микрозайм онлайн.
В сложившихся экономических условиях получить кредит в банке становится все сложнее. Микрозаймами занимаются специальные организации, деятельность которых регулирует законодательство. Преимущество быстрых денег очевидно:
К тому же, при своевременном погашении займа, клиент улучшить свою кредитную историю, повысив уровень лояльности у банков. Возникают обстоятельства, когда в срок не удается внести средства на счет компании. В таком случае МФО имеют функцию продления срока кредитования, тем самым позволяет не допускать просрочку.
Сегодня оформить быстрый кредит можно, не выходя из дома. Многие микрофинансовые организации выдают денежные средства после оформления заявки онлайн. Клиент вправе выбрать любой удобный способ получения займа: на банковскую карту или электронный кошелек.
При наличии Киви-кошелька можно оформить заявку в большинстве организаций. Важно, чтобы кошелек был оформлен на имя и телефон обращающегося лица. Получить денежные средства онлайн просто:
Списание займа произойдет автоматически с карты или кошелька Киви. Поэтому не нужно стоять очереди в платежных терминалах или кассах. Достаточно просто иметь необходимую сумму на счету к сроку погашения.
Заявку на получение денежных средств вы можете оформить в любое время и в любой день. Перед обращением в организацию вам достаточно иметь только паспорт, номер телефона и сведения о банковской карте или электронном кошельке.
Клиентом компании сможет стать любой гражданин, достигший 18 лет. Справки с работы и данные о поручителях не требуются. Долго ждать вам не придется, перечисление денежных средств происходит через несколько минут после одобрения заявки.
Независимые эксперты Джин Мани говорят, что пользоваться услугами микрофинансовых организаций удобно и просто в тех случаях, когда вы уверены в своевременном погашении долга. Чтобы обезопасить себя от рисков, компания устанавливает высокую процентную ставку. При обращении за денежными средствами следует правильно взвесить свои возможности, чтобы избежать проблем в дальнейшем.
Фото: предоставлено пресс-службой компании «Джин Мани»
Популярное с сайта