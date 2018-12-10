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Микрозаймы – выход из трудной финансовой ситуации

  • 10/12/2018, 22:06

Иногда возникают непредвиденные ситуации, когда срочно нужны деньги, и нет времени собирать документы для оформления кредита в банке.В таком случае единственный выход – это воспользоваться услугами микрофинансовых организаций, предоставляющих небольшие кредиты на короткий срок. Тем более, что сейчас можно получить микрозайм онлайн.

Преимущества микрозаймов

В сложившихся экономических условиях получить кредит в банке становится все сложнее. Микрозаймами занимаются специальные организации, деятельность которых регулирует законодательство. Преимущество быстрых денег очевидно:

  • заявка рассматривается в считанные минуты;
  • получение денежных средств сразу после одобрения;
  • никаких документов не требуется, кроме паспорта;
  • кредитная история и трудоустройство не имеют значения;
  • микрозайм доступен для всех граждан, старше 18 лет.

К тому же, при своевременном погашении займа, клиент улучшить свою кредитную историю, повысив уровень лояльности у банков. Возникают обстоятельства, когда в срок не удается внести средства на счет компании. В таком случае МФО имеют функцию продления срока кредитования, тем самым позволяет не допускать просрочку.

Займ на Киви-кошелек

Сегодня оформить быстрый кредит можно, не выходя из дома. Многие микрофинансовые организации выдают денежные средства после оформления заявки онлайн. Клиент вправе выбрать любой удобный способ получения займа: на банковскую карту или электронный кошелек.

При наличии Киви-кошелька можно оформить заявку в большинстве организаций. Важно, чтобы кошелек был оформлен на имя и телефон обращающегося лица. Получить денежные средства онлайн просто:

  1. Заполнить простую анкету на официальном сайте компании.
  2. Указать нужную сумму денег и срок кредитования.
  3. Выбрать способ получения займа, например, займ на киви.
  4. Внимательно прочитать договор и дать согласие.

Списание займа произойдет автоматически с карты или кошелька Киви. Поэтому не нужно стоять очереди в платежных терминалах или кассах. Достаточно просто иметь необходимую сумму на счету к сроку погашения.

Заявку на получение денежных средств вы можете оформить в любое время и в любой день. Перед обращением в организацию вам достаточно иметь только паспорт, номер телефона и сведения о банковской карте или электронном кошельке.

Клиентом компании сможет стать любой гражданин, достигший 18 лет. Справки с работы и данные о поручителях не требуются. Долго ждать вам не придется, перечисление денежных средств происходит через несколько минут после одобрения заявки.

Независимые эксперты Джин Мани говорят, что пользоваться услугами микрофинансовых организаций удобно и просто в тех случаях, когда вы уверены в своевременном погашении долга. Чтобы обезопасить себя от рисков, компания устанавливает высокую процентную ставку. При обращении за денежными средствами следует правильно взвесить свои возможности, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Фото: предоставлено пресс-службой компании «Джин Мани»

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