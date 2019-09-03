Кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области превысил 127 млрд рублей

Розничный кредитный портфель банка в регионе с начала года вырос на 14% и превысил 91,4 млрд рублей. Всего за первое полугодие ВТБ предоставил частным клиентам более 20,3 млрд рублей заемных средств, это на 21% выше результата за аналогичный период прошлого года. Драйвером роста остается ипотека: на нее приходится 62% в общем объеме выдач розничных продуктов. За шесть месяцев этого года банк выдал более 5,7 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 11,8 млрд рублей (+30% к сопоставимому периоду 2018 года). Объем продаж кредитов наличными составил 8,1 млрд рублей (+11%), автокредитования — увеличился на 15%, до 415 млн рублей.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса по итогам полугодия превысил 36 млрд рублей. В его структуре две трети — 24,6 млрд рублей — составляют займы малому и среднему бизнесу. Наибольшую долю в портфеле МСБ занимают компании сферы торговли (39%), жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов (16%), пищевой промышленности и сельского хозяйства (15%), транспорта и инфраструктурного строительства (12%).

— Мы продолжаем расти по ключевым направлениям банка как в розничном, так и в корпоративном сегменте, — отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Станислав Могильников. — В соответствии с принятой стратегией банка фокус нашего внимания ориентирован на развитие цифровых каналов обслуживания и совершенствование качества сервиса. Продуктовая линейка ВТБ становится более технологичной и удобной, подстраиваясь под потребности каждого клиента.

Фото: пресс-служба банка