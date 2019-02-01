Кредитный рейтинг Новосибирска остался на уровне «ВВ» со «Стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги города Новосибирска на уровне «BB», прогноз «Стабильный», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Подтверждение рейтингов отражает ожидания Fitch, что город продолжит иметь стабильный положительный текущий баланс и возможность держать дефицит бюджета под контролем в среднесрочной перспективе. Ключевыми рейтинговыми факторами также стали умеренный прямой риск с гладким профилем погашения, стабильные бюджетные показатели и диверсифицированная экономика города, — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно рейтинговому сценарию Fitch город продолжит демонстрировать хорошие бюджетные показатели при операционной марже на уровне, близком к 8-9 %, что будет достаточным для покрытия годовых процентных расходов бюджета. Бюджетные показатели будут подкрепляться увеличением доли отчислений в бюджет города доходов от налогов на совокупный доход в 2019 году, а также устойчивым ростом поступлений налога на доходы физических лиц, которые составляют около трети всех доходов. Еще одним важным источником доходов города являются трансферты из бюджета Новосибирской области.

В отчете агентства, что увеличение рыночного долга, связанное с дефицитом бюджета, будет находиться в пределах рейтингового диапазона «BB».

— Структура долга города является благоприятной в сравнении с сопоставимыми эмитентами в стране, поскольку основным источником заимствований города являются выпуски амортизируемых внутренних облигаций (49 % прямого риска по состоянию на 1 января 2019 года) со сроками погашения до девяти лет. Далее следуют возобновляемые кредитные линии от российских банков со сроками до 5 лет (40 % суммарного прямого риска). Остальная часть представляет собой кредиты под низкую процентную ставку из бюджета Новосибирской области, — подчеркнули в мэрии Новосибирска.

В рамках своей бюджетной политики администрация города нацелена на постепенное сокращение дефицита, что позволит стабилизировать долг в относительном выражении. Агентство в своем отчете отмечает, что администрация города проводит социально ориентированную бюджетную политику и нацелена на выполнение всех социальных обязательств. Новосибирск имеет диверсифицированную экономику с развитыми обрабатывающей промышленностью и сектором услуг. Хорошие экономические показатели местных компаний поддерживают бюджетную обеспеченность Новосибирска: налоги составляли 45 % от операционных доходов в 2018 году.

Fitch прогнозирует рост ВВП страны на 1,8 % к предыдущему году и продолжение умеренного роста на уровне 1,5-1,9 % в 2019-2020 годах, что должно поддержать экономические и бюджетные показатели города.

Фото: Ростислав Нетисов