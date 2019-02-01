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Эксперты «Ситилинк» регистрируют в Новосибирске рост покупок на ТВ-приставки

Помимо ТВ-приставок новосибирцы покупали больше телевизоров.
  • 01/02/2019, 14:24
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Электронный дискаунтер «Ситилинк» проанализировал, как изменился спрос на ТВ-приставки в Новосибирске после объявления о переходе от аналогового к цифровому телевидению в рамках государственной программы.

Спрос на ТВ-приставки, по данным анализа продаж «Ситилинк», уже в июне увеличился на 25% в сравнении с 2017 г., а пик продаж пришелся на последний квартал года – спрос вырос в 4 раза – это рекордны цифры по стране. В среднем по России в этот период наблюдалось увеличение спроса в 2,5 раза. Спрос на оборудование сохранился и в январе 2019 года.

Помимо ТВ-приставок жители Новосибирска и области ожидаемо покупали больше телевизоров. Рост продаж данной категории в электронном дискаунтере по итогам 2018 г. составил 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Самыми популярными моделями в Новосибирске, как и в целом по России, стали ресиверы с базовой функциональностью.

Фото: pixabay.com, автор- mojzagrebinfo

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