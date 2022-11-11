Кредитный рейтинг ООО «Эльгауголь» стал выше

Ранее у компании действовал рейтинг А(RU), прогноз «Стабильный».

По мнению агентства, повышение оценки бизнес-профиля обусловлено улучшением оценки долговой нагрузки, повышением рентабельности по FCF (Free Cash Flow), а также ожидаемым улучшением оценки по объему добычи вследствие преодоления компанией отметки в 20 млн тонн добычи угля в 2023 году.

Кроме этого, рейтинг был повышен благодаря сильным позициям компании в таких категориях как «Себестоимость добычи» и «Достаточность ресурсной базы».

В частности, аналитики отмечают, что запасы Эльгинского угольного месторождения при текущем уровне добычи гарантируют до 100 лет эксплуатационного периода, а геологическая особенность месторождения позволяет производить уголь с одним из самых низких показателей себестоимости не только в России, но и в мире.

«Поддержку уровню кредитного рейтинга компании оказывают высокая оценка географической диверсификации продаж и высокий уровень корпоративного управления», – говорится в сообщении АКРА.

Впервые АКРА присвоила кредитный̆ рейтинг ООО «Эльгауголь» в апреле 2021 года.

ООО «Эльгауголь» – добывающий актив угольной компании ЭЛСИ. Предприятие разрабатывает крупнейшее в мире месторождение высококачественного коксующегося угля – Эльгинское угольное месторождение. Его подтвержденные запасы составляют более 2,2 млрд тонн угля.

ООО «УК «ЭЛСИ» управляет комплексом угледобывающих и логистических активов в Республике Саха (Якутия), Хабаровском и Приморском краях, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. По объемам добычи и транспортировки угля компания занимает 3-е место в РФ.