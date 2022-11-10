Предложение о выкупе долгов «Экологии-Новосибирск» не прошло в суде

Арбитражный суд Новосибирской области отложил на декабрь рассмотрение предложения ООО «Эволюция Управление Активами» (Москва) о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов должника ООО «Экология-Новосибирск». Предложение компания подала в конце октября. Тогда суд постановил внешнему управляющему и кредиторам представить письменный, документально обоснованный отзыв на это заявление.
Напомним, в отношении регоператора «Экология-Новосибирск» в начале октября была введена процедура банкротства — внешнее управление. Внешним управляющим утверждена Ирина Курочка.
— При рассмотрении вопросов о намерении третьего лица погасить требования задолжника рассматривается вопрос о размере требований, которые уже включены в реестр, а также тех, которые еще не рассмотрены, — пояснила Ирина Курочка редакции.
По ее словам, в реестр требований кредиторов включены требования на сумму 857,5 млн рублей, в том числе 783,7 млн — сумма основного долга и 73,8 млн — сумма неустоек и штрафных санкций. Кроме того, в настоящее время имеются предъявленные в настоящем деле о банкротстве ООО «Экология-Новосибирск», но не рассмотренные судом требования кредиторов на значительную сумму — более 1 мдрд рублей, в том числе требование аффилированного с ООО «Экология-Новосибирск» лица — ООО «ЭкоТранс-Н» — в размере 321,2 млн рублей, а также ООО «Айсберг» — 330,6 млн рублей, ИП Волкова И.А. — 357,2 млн рублей. В удовлетворении требований «ЭкоТранс-Н» суд первой инстанции отказал, но подана апелляционная жалоба. Несколько требований кредиторов еще не рассмотрены по существу.
— Если принимается решение о погашении третьим лицом всех требований, включенных в реестр, то могут быть нарушены права кредиторов, чьи требования еще не рассмотрены по существу. Третье лицо может перечислить определенную сумму на специальный банковский счет, но через неделю в реестр будут включены новые требования, и возникнут разногласия, как распределять имеющуюся сумму — пропорционально между какими именно кредиторами, — поясняет Ирина Курочка.
Еще один аспект, который вызывает опасения у кредиторов: за счет каких ресурсов «Эволюция Управление Активами» собирается погашать требования к «Экологии-Новосибирск».
— Из данных бухгалтерского баланса организации следует, что ее финансовое состояние не позволяет удовлетворить требования в таком значимом объеме. У них отсутствуют активы, а деятельность убыточна, — поясняет Ирина Курочка. — Устно представитель компании пояснил, что погашение будет осуществляться из средств инвестора. О каком инвесторе идет речь, он не уточнил. Надеемся, что озвучит эту информацию в декабре.
Стоит отметить, что с момента назначения внешним управляющим Ирина Курочка подала заявление о признании недействительными нескольких сделок по перечислению денежных средств должником в пользу ООО ПФ «ВИС» на сумму свыше 128 млн рублей.
Готовятся к подаче и иные иски, в том числе в адрес ООО «ЭкоТранс-Н» направлено требование о добровольном возврате преимущественно полученных свыше 76 млн рублей.
станут известны в ноябре.
ООО «Эволюция-Управление Активами» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, также компания может заниматься вложениями в ценные бумаги, капиталовложениями в уставные капиталы, венчурным инвестированием, деятельностью биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле и прочее, пишет «Атас.инфо». Компания зарегистрирована 13 лет назад и располагается в Москве по адресу: улица Нежинская, 13, к.2. Имеет уставной капитал 300 тысяч рублей и чистый убыток 4 тысячи рублей за прошлый год по данным «СПАРК-Интерфакс». Руководитель — Александр Кошкин, является еще и гендиректором ряда компаний в Тверской области: ООО «Агропродсоюз», ООО «Птидом», также специализирующихся на вложениях в ценные бумаги.
Ранее редакция сообщала, что концессию 2016 года правительство области разорвало в мае.
Фото из группы «Экологии-Новосибирск» «ВКонтакте»
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