Предложение о выкупе долгов «Экологии-Новосибирск» не прошло в суде

Арбитражный суд Новосибирской области отложил на декабрь рассмотрение предложения ООО «Эволюция Управление Активами» (Москва) о намерении удовлетворить в полном объеме требования кредиторов должника ООО «Экология-Новосибирск». Предложение компания подала в конце октября. Тогда суд постановил внешнему управляющему и кредиторам представить письменный, документально обоснованный отзыв на это заявление.

Напомним, в отношении регоператора «Экология-Новосибирск» в начале октября была введена процедура банкротства — внешнее управление. Внешним управляющим утверждена Ирина Курочка.

— При рассмотрении вопросов о намерении третьего лица погасить требования задолжника рассматривается вопрос о размере требований, которые уже включены в реестр, а также тех, которые еще не рассмотрены, — пояснила Ирина Курочка редакции.

По ее словам, в реестр требований кредиторов включены требования на сумму 857,5 млн рублей, в том числе 783,7 млн — сумма основного долга и 73,8 млн — сумма неустоек и штрафных санкций. Кроме того, в настоящее время имеются предъявленные в настоящем деле о банкротстве ООО «Экология-Новосибирск», но не рассмотренные судом требования кредиторов на значительную сумму — более 1 мдрд рублей, в том числе требование аффилированного с ООО «Экология-Новосибирск» лица — ООО «ЭкоТранс-Н» — в размере 321,2 млн рублей, а также ООО «Айсберг» — 330,6 млн рублей, ИП Волкова И.А. — 357,2 млн рублей. В удовлетворении требований «ЭкоТранс-Н» суд первой инстанции отказал, но подана апелляционная жалоба. Несколько требований кредиторов еще не рассмотрены по существу.

— Если принимается решение о погашении третьим лицом всех требований, включенных в реестр, то могут быть нарушены права кредиторов, чьи требования еще не рассмотрены по существу. Третье лицо может перечислить определенную сумму на специальный банковский счет, но через неделю в реестр будут включены новые требования, и возникнут разногласия, как распределять имеющуюся сумму — пропорционально между какими именно кредиторами, — поясняет Ирина Курочка.

Еще один аспект, который вызывает опасения у кредиторов: за счет каких ресурсов «Эволюция Управление Активами» собирается погашать требования к «Экологии-Новосибирск».

— Из данных бухгалтерского баланса организации следует, что ее финансовое состояние не позволяет удовлетворить требования в таком значимом объеме. У них отсутствуют активы, а деятельность убыточна, — поясняет Ирина Курочка. — Устно представитель компании пояснил, что погашение будет осуществляться из средств инвестора. О каком инвесторе идет речь, он не уточнил. Надеемся, что озвучит эту информацию в декабре.

Стоит отметить, что с момента назначения внешним управляющим Ирина Курочка подала заявление о признании недействительными нескольких сделок по перечислению денежных средств должником в пользу ООО ПФ «ВИС» на сумму свыше 128 млн рублей.

Готовятся к подаче и иные иски, в том числе в адрес ООО «ЭкоТранс-Н» направлено требование о добровольном возврате преимущественно полученных свыше 76 млн рублей.

Напомним, до конца ноября правительство Новосибирской области планировало провести два тендера по выбору концессионеров для строительства мусорных полигонов. Участники мусорного рынка региона не исключали, что собственник регионального оператора «Экологии-Новосибирск» — ГК «ВИС» будет пытаться остаться на рынке. Министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов сообщал, что новые «мусорные» концессионеры станут известны в ноябре.

ООО «Эволюция-Управление Активами» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, также компания может заниматься вложениями в ценные бумаги, капиталовложениями в уставные капиталы, венчурным инвестированием, деятельностью биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле и прочее, пишет «Атас.инфо». Компания зарегистрирована 13 лет назад и располагается в Москве по адресу: улица Нежинская, 13, к.2. Имеет уставной капитал 300 тысяч рублей и чистый убыток 4 тысячи рублей за прошлый год по данным «СПАРК-Интерфакс». Руководитель — Александр Кошкин, является еще и гендиректором ряда компаний в Тверской области: ООО «Агропродсоюз», ООО «Птидом», также специализирующихся на вложениях в ценные бумаги.

Ранее редакция сообщала, что концессию 2016 года правительство области разорвало в мае.