Прокуратура проверит как Новосибирск убирают от снега

По поручению прокурора Новосибирской области прокуратурой города Новосибирска организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожной деятельности подведомственными мэрии учреждениями в части очистки городских дорог от снега, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
— Будет дана принципиальная оценка всем фактам ненадлежащей организации уборки и вывоза снега, — подчеркивается в сообщении. — Состояние дорог утром показало, что город убран плохо.
Отметим, что в Новосибирске второй день идет мокрый снег. На дорогах и тротуарах его уже скопилось довольно много, тогда как снегоуборочной техники практически не видно.
Ранее редакция рассказывала, что в мэрии обсуждался вариант передать уборку дорог Новосибирска от снега частникам.
Фото редакции
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