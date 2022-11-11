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Прокуратура проверит как Новосибирск убирают от снега

  • 11/11/2022, 09:26
Автор:
уборка снега
В соцсетях уже появились гневные комментарии водителей и пешеходов.

По поручению прокурора Новосибирской области прокуратурой города Новосибирска организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожной деятельности подведомственными мэрии учреждениями в части очистки городских дорог от снега, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

— Будет дана принципиальная оценка всем фактам ненадлежащей организации уборки и вывоза снега, — подчеркивается в сообщении. — Состояние дорог утром показало, что город убран плохо.

Отметим, что в Новосибирске второй день идет мокрый снег. На дорогах и тротуарах его уже скопилось довольно много, тогда как снегоуборочной техники практически не видно.

уборка снега

Уборка снега в Новосибирске: ощутит ли город приток новой техники для уборки снега?

Напомним, на этой неделе ситуацию с наличием снегооборочной технике в муниципалитете обсудили на расширенном заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска. По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, из 452 единиц техники готовы к работе около 80% (359 единиц), остальная техника находится на переоборудовании или в ремонте. Как прозвучало в ходе заседания, имеющаяся спецтехника большей частью изношена, износ в среднем составляет около 80%. Кроме того, выяснилось, что в городе сохраняет актуальность проблема с кадрами для организации качественной уборки улиц.

 

Ранее редакция рассказывала, что в мэрии обсуждался вариант передать уборку дорог Новосибирска от снега частникам. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка снега прокуратура вывоз снега


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