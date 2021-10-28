Кредиты без залога для компаний МСБ на сумму до 15 млн рублей

Получить финансирование в рамках программы «Фонд для бизнеса» можно на различные цели – инвестиционные проекты или пополнение оборотного капитала. Банк выдает кредиты в сумме до 15 млн рублей на срок до 5 лет по ставке от 12,4% годовых. Залог не требуется, поскольку поручительство гарантийного фонда НСО обеспечивает 50% суммы кредита.

Форма предоставления может быть любая: кредит, кредитная линия с лимитом выдачи или кредитная линия с лимитом задолженности (на срок не более 36 месяцев). Возможна отсрочка погашения основного долга от 3 до 6 месяцев.

Кредит могут оформить юридические лица и ИП со средней годовой выручкой не более 2 млрд рублей по данным официальной отчетности.

Напомним также, что для клиентов Банка «Левобережный» действует специальное предложение «Ставка года». Компании МСБ могут получить кредит под залог жилой или коммерческой недвижимости под 9,5% годовых. Кроме этого, предпринимателям доступна бизнес-ипотека по ставке от 9,9% годовых.

Получить подробную консультацию можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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