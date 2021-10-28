В Куйбышеве запустили мощный газовый терминал

Новый газовый терминал введен в эксплуатацию в районе Куйбышева. Это важнейший объект не только для Куйбышевского и Барабинского районов, но для всего региона в целом.

Первый этап терминала по приёму, хранению и отгрузке смеси технического пропана-бутана позволит решить проблему с сезонностью отгрузки газа с месторождений.

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, построенный терминал – это огромный комплекс, площадь которого более 31 гектара. В его составе 7 зданий и 61 сооружение – административный корпус, насосные станции, системы канализации и пожаротушения, резервуары и заправочные колонки, более 4 км подъездных дорог.

— Благодаря строительству газопровода и терминала, вопрос транспортировки газа с отдаленных месторождений региона, решен. Сегодня министерством строительства Новосибирской области подписано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, — отметил Иван Шмидт.

Построенный терминал предназначен для приёма из продуктопровода, хранения, одоризации и отгрузки сжиженных углеводородных газов (СУГ). Объём инвестирования в I этап составил 1 млрд 556 млн рублей. Ежегодный объем отгрузки – более 120 тысяч кубов. Пока только автомобильным транспортом. Вторым этапом предусмотрено расширение терминала в три раза по объемам отгрузки, а также подведение к объекту железнодорожных путей.

Планируется, что на новом терминале будут задействованы работники из Куйбышевского и Барабинского районов (без привлечения вахтовых рабочих), таким образом, планируется создание 54 новых рабочих мест.