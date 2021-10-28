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Новый год в санатории «Парус»: как встретишь, так и проведешь!

  • 28/10/2021, 13:35
Новости компаний
Это веселая праздничная программа, традиционные народные гуляния на сибирском морозе, вкуснейший жареный гусь на столе — и отличное настроение!

— Конец октября — самое время подумать о том, как будешь отмечать новогодние праздники. В нашем санатории новогодние заезды традиционно запланированы с 31 декабря по 9 января. Они включают в себя трехразовое питание, развлечения и хороший отдых как в помещении, так и на свежем воздухе. В новогоднюю ночь наших гостей ожидает праздничная программа с артистами и музыкой в формате all inclusive (включая алкоголь) для взрослых. Для детей предусмотрены программы с аниматорами, музыкой и танцами, встреча с Дед Морозом и Снегурочкой, — рассказывает директор ООО «Санаторий Парус-Резорт» (санаторий «Парус», PARUS medical resort & spa) Юлия Шелепенкова. — Конечно же, на новогоднем столе будет фирменное блюдо от нашего шеф-повара — жареный гусь, фаршированный гречкой! Повар закупает гусей в фермерском хозяйстве, которое выращивает их по нашему спецзаказу. Гости, судя по праздникам прошлых лет, в восторге это этого блюда. Это действительно очень вкусно, пальчики оближешь!

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Кроме того, на территории санатория 31 декабря, а также 1 и 2 января можно будет покататься на собачьих упряжках, принять участие в народных гуляниях. На всех мероприятиях работают фотограф и видеограф, то есть вы сможете получить на память профессиональные новогодние фотографии и видео. Можно сделать селфи и самим: в санатории организуют фотозоны с зимним антуражем, нарядными елками.

В праздничные дни в «Парусе» также будет работать аквацентр с бассейном, саунами, банями и джакузи.

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— На сегодняшний день у нас уже забронированы около 50% номерного фонда. Большей частью это наши постоянные гости, которые уже не раз приезжали в санаторий на лечение или отдых. Около 10% — иногородние, из Москвы, Хакасии, Красноярска, других регионов России, — рассказывает Юлия Шелепенкова. — В этом году мы заключили договор о сотрудничестве с трансферной компанией I’Way, и гости могут заранее заказать встречу в аэропорту, на железнодорожном или автовокзале по фиксированной цене. В такой ситуации им не придется искать такси, что в новогодние каникулы — задача не из легких, а цена такой поездки непредсказуема.

Стоимость новогоднего отдыха в санатории «Парус» в стандартном номере на двоих с трехразовым питанием и банкетом в новогоднюю ночь составляет 45 тысяч рублей.

— Со 2 по 9 января мы ждем гостей не только на отдых, но и по санаторной путевке. Это отличная возможность пройти обследование, поправить свое здоровье во время новогодних каникул, пройти курс массажа, бьюти-процедур, а также просто хорошо отдохнуть перед очередным трудовым годом, — рекомендует Юлия Шелепенкова.

Санаторная путевка в стандартном двухместном номере стоит 4950 в сутки на человека. Эти путевки директор «Паруса» также рекомендует покупать заранее.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : санаторий отдых Новый год аквацентр


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