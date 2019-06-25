Кредиты — как избавиться?

Советы финансистов

Проблема закредитованности тревожит многих. Данные о просроченных долгах, количестве банкротств и ужасных коллекторах растут с каждым годом. Множество статей финансовых консультантов рассказывает нам о стратегиях, которые помогут решить проблему закредитованности, но их советы сводятся к разумным, но очевидным пунктам:

меньше тратить

больше зарабатывать

договориться с банком о реструктуризации/рефинансировании

не брать новых кредитов

Напоминает известный анекдот про мышек, которым посоветовали стать ежиками (чтобы коты перестали их есть).

Помощь психологов

Попробуем заглянуть чуть глубже и понять истоки причин залезания в неподъемные долги. Для этого, конечно, нужна смелость — заглянуть внутрь себя и честно признаться в наличии тех или иных психологических проблем. И очень желательна помощь профессионала и для процесса осознания, и для поиска путей решения. Коварство же ситуации заключается в том, что на помощь профессионала также требуются средства, которых уже катастрофически не хватает. Но рассмотрим хотя бы один из довольно распространенных сценариев, заставляющих людей жить не по средствам.

В создании жизненных сценариев, которые мы потом воплощаем, огромное значение имеют фигуры отца и матери

Как формируется долг? В некий момент человек начинает испытывать тревогу неуспешности, осознавая свою несостоятельность, в чем-то материальном (не купил машину, не обновил телефон, не заработал на отпуск) или нематериальном (подвел партнеров и утратил доверие, не смог удовлетворить просьбу жены)

В этот же момент несостоятельность переживается не только с позиции взрослого, но и малыша, который провинился и ему скоро прилетит от родителей (точнее, от материнской фигуры). От этого тревога усиливается и малыш начинает лихорадочно придумывать способы избежать наказания. Он и слаб, но имеет желание эту слабость скрыть .

Самая эффективная стратегия, которая позволит создать видимость успешности — быстро найти заемные деньги и сделать вид, что сам их заработал. Можно демонстрировать успешность: купить машину, шубу жене, еще какие-то статусные вещи.

А малыш наслаждается чувством, что он всех обхитрил. Ведь никто, кроме кредитора, не заметил его неуспешности.

Кредитор же с момента своего появления начинает символизировать фигуру отца. Он строг, знает всю подноготную должника и требует выполнения обязательств.

Если в детстве сложилось так, что при формировании личности должника фигура отца не была авторитетной (отец часто отсутствовал, не участвовал в воспитании, либо был слишком жесток или наоборот безволен) то в процессе отдачи долга человека ожидает серьезное испытание. Будет очень сильно искушение психологически отрицать наличие долга и уклоняться от его выполнения. Умом помнит и признает, но забывает точную дату внесения денег, сумму, пробует договориться перенести платеж и т.д.

Таким образом, создавая долги, человек оживляет в жизненном сценарии сильную фигуру матери. Ибо есть сильное желание понравиться, продемонстрировать успешность, получить одобрение.

Если фигура отца авторитетна, то долги достаточно успешно возвращаются.

Если же фигура отца искажена или размыта, то с возвращением долгов почти наверняка возникнут проблемы.

Ни в коем случае нельзя утверждать, что это единственный возможный сценарий, или что он точно тот, что подходит, из всех возможных. Но все же у большинства проблем, если не у всех, корни растут из детства, и к сожалению справиться с ними самостоятельно, без участия психотерапевта, почти невозможно. Но только почти. Просто для этого требуется много читать, размышлять, и работать над собой.

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