Кредиты — как избавиться?

Советы финансистов
Проблема закредитованности тревожит многих. Данные о просроченных долгах, количестве банкротств и ужасных коллекторах растут с каждым годом. Множество статей финансовых консультантов рассказывает нам о стратегиях, которые помогут решить проблему закредитованности, но их советы сводятся к разумным, но очевидным пунктам:
Напоминает известный анекдот про мышек, которым посоветовали стать ежиками (чтобы коты перестали их есть).
Помощь психологов
Попробуем заглянуть чуть глубже и понять истоки причин залезания в неподъемные долги. Для этого, конечно, нужна смелость — заглянуть внутрь себя и честно признаться в наличии тех или иных психологических проблем. И очень желательна помощь профессионала и для процесса осознания, и для поиска путей решения. Коварство же ситуации заключается в том, что на помощь профессионала также требуются средства, которых уже катастрофически не хватает. Но рассмотрим хотя бы один из довольно распространенных сценариев, заставляющих людей жить не по средствам.
Таким образом, создавая долги, человек оживляет в жизненном сценарии сильную фигуру матери. Ибо есть сильное желание понравиться, продемонстрировать успешность, получить одобрение.
Если фигура отца авторитетна, то долги достаточно успешно возвращаются.
Если же фигура отца искажена или размыта, то с возвращением долгов почти наверняка возникнут проблемы.
Ни в коем случае нельзя утверждать, что это единственный возможный сценарий, или что он точно тот, что подходит, из всех возможных. Но все же у большинства проблем, если не у всех, корни растут из детства, и к сожалению справиться с ними самостоятельно, без участия психотерапевта, почти невозможно. Но только почти. Просто для этого требуется много читать, размышлять, и работать над собой.
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