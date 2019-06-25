Студенты НГТУ НЭТИ разработали программу для управления «умными теплицами»

В конце мая студенты факультета прикладной математики и информатики НГТУ НЭТИ закончили работу над программой для робота, которая позволяет на расстоянии ухаживать за растением. При помощи заданных через смартфон или компьютер команд «умная теплица» дистанционно поливает, меняет цвет и уровень света, включает вентилятор и делает температуру оптимальной для «зеленого друга», сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Фермербот — система, которая состоит из внутренней небольшой сети — датчиков и исполнительных механизмов. Для измерения влажности, освещения, температуры почвы или воздуха внутри теплиц работают датчики. Как только программа через датчики получает на контроллер информацию о неблагоприятных условиях для растения, она выдает сигналы на исполнительные устройства (например, полив) и оповещает через смартфон или компьютер.

— В функции системы управления входит давать рекомендации и выполнять команды хозяина гаджета по работе приборов, встроенных в теплицу. Программа может включать несколько контроллеров, что позволяет ухаживать сразу за всеми растениями в разных теплицах, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что техническая часть разработки была создана инженерами «ТДМ Коммуникации» в 2018 году.

— Ранее теплицы не функционировали, — рассказывает генеральный директор «ТДМ Коммуникации» кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической и прикладной математики НГТУ НЭТИ Алексей Цыгулин. — Студенты помогли вдохнуть жизнь в эту машину. Электроника уже была подготовлена нами, а программу написали они. Фактически за год ребята смогли создать уникальный софт (программу). Сейчас я замечаю тенденцию, что молодым программистам дают теорию, но знания негде применить. Поэтому мы объединились и вместе создаем электронику и всевозможные прототипы.

По словам Алексея Цыгулина, в следующем семестре новые студенты продолжат работу над проектом. В рамках учебной программы необходимо будет разработать систему по управлению большими теплицами, которые выполняют роль сити-фермерства. Манипулятор должен будет перемещаться по разным горшкам, чтобы адресно осуществлять полив и уход за растениями.

В течение осеннего семестра 2019 года планируется работа над промышленным образцом, который будет автоматизирован и станет доступен для покупки и скачивания приложения.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ