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Спорный закон о делегировании приняли в двух чтениях

Формально — чтобы упорядочить законодательство в трех районах, где вместо выборов депутатов делегируют в органы власти.
  • 25/06/2019, 13:53
Автор: Евгения Серёгина
Спорный закон о делегировании приняли в двух чтениях
«Пока желающих отказаться от прямых выборов немного»

Вызвавшие много споров изменения законодательства в части замены прямых выборов депутатов районных советов их делегированием из поселений на июньской сессии были приняты большинством голосов депутатов регионального парламента. Его сторонники апеллировали к трем районам области, в которых действует новая система формирования районных советов: Барабинского, Карасукского и Усть-Таркского. В частности, по мнению председателя Барабинского районного совета Надежды Роор, действующая на территории района система делегирования за 4 года уже показала свою эффективность.

— Во-первых, это представительство в райсоветах всех поселений,  говорит председатель райсовета.  Это позволит поселениям участвовать во всех сферах жизни района, таких как ЖКХ, транспортное обслуживание и другие. Кроме того, депутаты от поселений более активно смогут участвовать в обсуждении и принятии решений, напрямую затрагивающих их интересы.

Что касается противников законопроекта, фракции КПРФ, предложившей на прошлой майской сессии не торопиться с его принятием, то у коммунистов по-прежнему остаются вопросы о целесообразности этого решения. При этом, по словам руководителя фракции, вице-спикера Владимира Карпова, к юридической составляющей законопроекта вопросов нет.

Сессия заксобрания повременила с «альтернативой» прямым выборам в районах

Сессия заксобрания повременила с «альтернативой» прямым выборам в районах

 Весь вопрос в том, как будет реализован данный законопроект,  говорит вице-спикер.  В этот процесс будут вовлечены не только 30 районных советов, но и множество поселенческих организаций. Мы правильно поступили, когда приостановили законопроект.

Как сообщил председатель заксобрания Андрей Шимкив, поводов для беспокойства в настоящий момент нет: пока немногие из районов изъявили желание заменить выборы делегированием.

  Законопроект нацелен на нормализацию работы власти в трех районах, где новая система уже действует,  говорит Шимкив.  Но мы не можем принимать его только для трех районов. Пока не видим много желающих перейти на эту систему. Сам переход может занять 8-9 месяцев. Наша основная задача — это стабильность в городах и районах области. Прошу поддержать, так как это необходимо для нормального функционирования власти в тех районах, где эта система действует.

Большинством голосов законопроект был принят, и в отличие от предыдущей сессии выступлений против него, за исключением выступления уже указанного Владимира Карпова, не было.

 Каждый район будет сам принимать решение о формировании своих представительных органов,  прокомментировал это решение во время пресс-подхода губернатор Новосибирской Андрей Травников.  Но в чем я согласен с депутатами: ограничивать этот выбор с регионального уровня мы не вправе. Конечно, этот закон нужно принимать для того, чтобы у наших коллег на местном уровне была возможность выбрать ту или иную схему.

11 районов области готовы выбирать райсоветы делегированием

11 районов области готовы выбирать райсоветы делегированием

Напомним, что ранее в заксобрание неоднократно поступали обращения от депутатов из разных районов области с просьбой сохранить прямые выборы. Обратившиеся, как правило, представители оппозиционных политических партий, также апеллировали, в первую очередь, к карасукскому опыту, где в результате нововведений вся власть в районном совете оказалась в руках представителей исключительно «партии власти».

Фото:  сообщества областной избирательной комиссии Вконтакте

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