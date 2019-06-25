Спорный закон о делегировании приняли в двух чтениях

Вызвавшие много споров изменения законодательства в части замены прямых выборов депутатов районных советов их делегированием из поселений на июньской сессии были приняты большинством голосов депутатов регионального парламента. Его сторонники апеллировали к трем районам области, в которых действует новая система формирования районных советов: Барабинского, Карасукского и Усть-Таркского. В частности, по мнению председателя Барабинского районного совета Надежды Роор, действующая на территории района система делегирования за 4 года уже показала свою эффективность.

— Во-первых, это представительство в райсоветах всех поселений, — говорит председатель райсовета. — Это позволит поселениям участвовать во всех сферах жизни района, таких как ЖКХ, транспортное обслуживание и другие. Кроме того, депутаты от поселений более активно смогут участвовать в обсуждении и принятии решений, напрямую затрагивающих их интересы.

Что касается противников законопроекта, фракции КПРФ, предложившей на прошлой майской сессии не торопиться с его принятием, то у коммунистов по-прежнему остаются вопросы о целесообразности этого решения. При этом, по словам руководителя фракции, вице-спикера Владимира Карпова, к юридической составляющей законопроекта вопросов нет.

Сессия заксобрания повременила с «альтернативой» прямым выборам в районах — Весь вопрос в том, как будет реализован данный законопроект, — говорит вице-спикер. — В этот процесс будут вовлечены не только 30 районных советов, но и множество поселенческих организаций. Мы правильно поступили, когда приостановили законопроект.

Как сообщил председатель заксобрания Андрей Шимкив, поводов для беспокойства в настоящий момент нет: пока немногие из районов изъявили желание заменить выборы делегированием.

— Законопроект нацелен на нормализацию работы власти в трех районах, где новая система уже действует, — говорит Шимкив. — Но мы не можем принимать его только для трех районов. Пока не видим много желающих перейти на эту систему. Сам переход может занять 8-9 месяцев. Наша основная задача — это стабильность в городах и районах области. Прошу поддержать, так как это необходимо для нормального функционирования власти в тех районах, где эта система действует.

Большинством голосов законопроект был принят, и в отличие от предыдущей сессии выступлений против него, за исключением выступления уже указанного Владимира Карпова, не было.

— Каждый район будет сам принимать решение о формировании своих представительных органов, — прокомментировал это решение во время пресс-подхода губернатор Новосибирской Андрей Травников. — Но в чем я согласен с депутатами: ограничивать этот выбор с регионального уровня мы не вправе. Конечно, этот закон нужно принимать для того, чтобы у наших коллег на местном уровне была возможность выбрать ту или иную схему.

Напомним, что ранее в заксобрание неоднократно поступали обращения от депутатов из разных районов области с просьбой сохранить прямые выборы. Обратившиеся, как правило, представители оппозиционных политических партий, также апеллировали, в первую очередь, к карасукскому опыту, где в результате нововведений вся власть в районном совете оказалась в руках представителей исключительно «партии власти».

Фото: сообщества областной избирательной комиссии Вконтакте