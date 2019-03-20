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Критерии поддержки застройщиков готовит областной минстрой

В конце марта-начале апреля, разработанные регионами критерии, рассмотрит федеральное министерство строительства.
  • 20/03/2019, 18:12
Шмидт

— 25 декабря 2018 года Госдума приняла 478-ФЗ который внес изменения в закон о долевом участии 214-ФЗ и 218-ФЗ. С 1 июля 2019 года застройщики могут принимать деньги дольщиков для жилищного строительства только через счета-эскроу. Потом власти поняли, что это завалит на бок всю отрасль. Сейчас они принимают постановление к этому закону. Оно прошло публичное обсуждение и со дня на день мы ждем его окончательную редакцию, — отметил, выступая на комитете регионального парламента по строительству и ЖКХ депутат, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков.

По его словам, это постановление может разрешить достраивать определенные объекты в рамках бывшего законодательства. При этом решения о том, каких объектов это будет касаться, будет принимать областной минстрой.

— Мы серьезно изучили проект этого постановления. В нем много непонятного, и мы предполагаем, что все это будет очень спорно и не быстро, хотя с 1 июля все уже должны жить по новому закону, — говорит Поляков. — Мы предлагаем, чтобы депутаты вошли в рабочую группу, которая создана на базе минстроя области, для решения этих вопросов. Это необходимо, чтобы сделать работу группы более конструктивной и прозрачной. Председатель комитета Евгений Покровский уточнил, что в конце марта- начале апреля запланирована расширенная встреча минстроя области с замминистра ЖКХ РФ, где будут рассматриваться эти вопросы. Он уточнил, что сегодня во всех регионах проходят такие обсуждения, чтобы учесть их при подготовке закона в окончательном варианте.

В Новосибирской области разработают региональные критерии для застройщиков для получения небанковского финансирования

«То, что сейчас будет происходить в отрасли, — это квест не для слабонервных»

На минувшей неделе представители ГК «Стрижи» заявили о необходимости максимально прозрачно и оперативно разработать региональные критерии определения тех застройщиков, которые смогут с 1 июля работать по старым правилам. Детальная проработка этих критериев необходима для обеспечения конкурентной среды на рынке, а также в связи с тем, что за таких застройщиков будет поручаться власть субъекта федерации.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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