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Критерии выбора газонной травы

  • 10/02/2022, 23:46
Ухоженный газон - украшение загородного участка. Трава скрывает рельефные дефекты, препятствует разрастанию сорняков, преображает территорию без дополнительного декорирования. Чтобы зеленый ковер не доставлял проблем, необходимо внимательно отнестись к выбору посевного материала.

Например, качественные семена полевицы побегоносной элитной категории имеют высокий процент всхожести, неприхотливы в уходе, формируют плотный газонный слой. Альтернативой выступают семена тимофеевки луговой в Москве. Отечественная продукция по характеристикам не уступает импортному аналогу.

Виды

Травосмеси группируются по условиям выращивания:

  1. Для влажной земли. Постоянное скопление воды, вызванное обильными осадками, близким расположением грунтовых вод, географическими особенностями (болотистая местность) не оказывает негативного воздействия на корневую систему. Наиболее популярны болотный мятлик, собачья полевица. Первый сорт формирует крепкий дерн, но имеет короткий жизненный цикл (5 лет). Второй подходит для создания декоративного покрытия, не предназначенного для хождения. Уязвим к вытаптыванию, засухе.
  2. Морозостойкие. Инертны к заморозкам, поэтому популярны в северных широтах. Красная овсяница стойко переносит температурные перепады (включая засуху), не вымерзает. Минусы – болеет при нехватке солнечного света, поэтому не рекомендуется высаживать на теневой стороне участка. Тонкая полевица прорастает на грунте с дефицитом питательных веществ. Среди недостатков отмечен медленный рост, необходимость частого скашивания и обильного полива.
  3. Устойчивые к засухе. Этот сорт актуален в регионах с минимальным количеством осадков. Наиболее популярным представителем является овсяница овечья. Хорошо переносит отсутствие влаги, не требует особого ухода. Однако ровное газонное покрытие формируется через год с момента посева.
  4. Теневыносливые. Хорошо прорастают в условиях недостатка света. Например, ежа сборная. Имеет развитую корневую систему, которая позволяет растению прочно держаться на откосах и склонах. Также способствует вытеснению сорняков. Несмотря на устойчивость к вытаптыванию, разрастается «проплешинами», поэтому рекомендуется вмешивать семя с другими сортами.
  5. Быстрорастущие. Такой тип газона отличается ускоренным ростом. Густое покрытие формируется через пару месяцев высадки. Яркие представители овсяница луговая и побегоносная полевица. Минусы – активны только на питательном грунте с достаточным количеством воды. Необходимо постоянно проверять уровень влажности.

Виды травосмеси

При выборе состава нужно учитывать условия эксплуатации и особенности почвы.

Подбор травосмесей

Тип газона зависит от поставленных задач. Среди готовых вариантов представлено множество комбинаций, адаптированных под любое применение.

Для справки! Состав смеси подобран таким образом, чтобы зеленый ковер начал формироваться в первый год. Это достигается смешиванием быстро и медленнорастущих семян. 

  1. Спортивный. Предназначен для покрытия стадионов и спортивных площадок. Благодаря стойкости к вытаптыванию, выдерживает интенсивное движение по поверхности, механические повреждения, повышенные нагрузка. Сохраняет привлекательность до 8 лет.
  2. Универсальный. Наиболее распространенный вариант на приусадебных участках. Трава образует плотный ковер, но требует тщательного ухода.
  3. «Ленивый». Неприхотливое покрытие требует минимального ухода. Подходит для участков с редким посещением.
  4. Луговой. Зеленый газон образует яркие цветочные лужайки. Преимущественно используется вместо стандартной клумбы.

Подбор травосмесей

Выбирая сорт, рекомендовано изначально определить – сколько времени планируется тратить на уход. От этого зависит состав травосмеси.

Фото предоставлены рекламодателем

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Теги : сад


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