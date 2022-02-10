Площадки объявлений как наиболее оптимальный способ организации рекламы на этапе становления бизнеса

Начать с оформления кредита, который может и не окупиться? Или рассмотреть более доступные варианты? Дабы не рисковать прогореть и остаться с задолженностью на руках следует для начала обратить внимание на бесплатные способы продвижения.

Тысяча и одна площадка объявлений

Самый элементарный и незатратный по времени вариант пропаганды собственного бизнеса – всевозможные доски объявлений. Площадка объявлений даёт возможность разместить рекламу в кратчайшие сроки и не требует ни малейших финансовых вливаний. Это ли не идеальный способ вывести своё дело на совершенно новый уровень и не переживать об отсутствии капитала?

Кроме того, бесплатные площадки объявлений обеспечивают:

упрощённую связь между покупателем и продавцом;

шанс воспользоваться дополнительными услугами;

высокий уровень эффективности рекламной компании;

круглосуточный доступ к платформе без выходных и праздников;

абсолютную безопасность пользования ресурсом.

Однако, для того чтобы работать с площадкой было действительно удобно и надёжно, к выбору Интернет-ресурса нужно подойти со всей ответственностью. Отдавать предпочтение только тем, что успели зарекомендовать себя с положительной стороны и в состоянии обеспечить клиентов продуманным интерфейсом и богатым выбором полезных функций.

Социальные сети как способ оперативно раскрутить своё дело с нуля

Сейчас наличием аккаунта в Одноклассниках, ВКонтакте, Фэйсбуке и десятке других не менее знаменитых соцсетях не удивишь уже никого. Так почему бы там не только просматривать чужие посты, слушать музыку и копировать кулинарные рецепты? Ведь это настоящий Клондайк трафика для запуска своего дела. При помощи социальных площадок можно не только активно общаться с друзьями, но и:

повысить узнаваемость собственного бренда;

увеличить лояльность потенциальных покупателей;

превратить страничку в самый эффективный рекламный канал;

получить обратную связь от клиентов в режиме реального времени;

поднять посещаемость сайта и товарооборот.

И это ещё не всё. Соцсети – драгоценный источник информации о наличии или отсутствии конкуренции в интересующем сегменте. А, как известно, правильный и своевременный анализ оппонентов на рынке позволяет буквально учиться на чужих ошибках и не допускать их в своём бизнесе. Ну и наконец, следить за актуальными новостями отрасли, получая огромное количество полезной информации для принятия правильных решений, тоже проще всего в соцсетях.

Блог или сайт? Что лучше для настройки бизнеса?

Именно с такой дилеммой сталкиваются начинающие коммерсанты на заре своей трейдинговой карьеры. Если вы тоже ломаете голову, где будет эффективнее налаживать новое дело, давайте расставим все точки над «и».

Что такое блог? Это своего рода журнал, где его обладатель общается с аудиторией, делится опытом и видением многих процессов. Диалог на такой платформе часто проходит в неформальной обстановке и вызывает доверие у потребителей. Сайт – это более сложная и официальная подача информации. Организовать собственный сайт тоже не очень просто.

Делать выбор в пользу блога или сайта для ведения бизнеса немного нецелесообразно. Скорей всего, если и начинать с такой подачи рекламы, то использовать следует и блог сайт одновременно. Однако нельзя не игнорировать тот факт, что ведение блога и сайта требует больших временных, а подчас и финансовых вложений. Что в случае с маленьким бюджетом не всегда бывает возможным.

Что имеем в итоге?

Существует масса эффективных способов продвижения перспективных начинаний. Все они отличаются по степени простоты организации, временным и финансовым затратам.

Бесплатные площадки объявлений – наиболее быстрый и лёгкий вариант достижения поставленной цели. Для того чтобы разместить на них рекламу нужно всего полчаса свободного времени. При этом работать на таких площадках можно в любое время дня и ночи, без каких бы то ни было ограничений. А самое приятное, что за это с вас не потребуют ни копейки.

Второй по сложности вариант – социальные сети. Без определённого багажа знаний в сфере SMM и опыта работы с целевой аудиторией соцсети не принесут нужного результата, и станут напрасной тратой времени. На фоне изрядной конкуренции для того, чтобы заинтересовать потенциальных клиентов придётся приложить немало усилий.

Собственные блоги и сайты – это однозначно не то, что можно предложить начинающим коммерсантам, которые только делают свои первые шаги на пути к увеличению благосостояния. Потому как времени на них требуется вагон, хорошая платформа стоит недёшево и без команды в таком деле не обойтись. Ну а дальше, как говорится, думайте сами, решайте сами – блог, сайт, социальные сети или предельно простые бесплатные площадки объявлений.