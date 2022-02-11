Где используются, и как работают экструдеры

Он пропускает внесенные материалы сквозь тоненькое углубление под высоким давлением, иногда подогрев включается заранее, что приводит к уплотнению вещества. Такие устройства, как экструдер, применяются в разных производственных сферах.

Сфера применения

Экструдеры эксплуатируют для изготовления/обработки:

Кормов для питомцев.

Батончиков из шоколадной продукции.

Макарон.

Шнуров для 3Д принтеров.

Труб из пластика.

Различных профилей.

Пленочек из полиэтилена.

Топливных брикетов.

Аппараты, схожие по принципу действия с экструдерами, встречается буквально везде. Без него не обходится изготовление пищевых добавок для питомцев, а также макаронной продукции, длинномерных пустотелых элементов из пластика и др.

Все о видах экструдеров

По принципу воздействия на материал, экструдеры делятся на несколько видов. Они бывают:

Шнекового типа. Плунжерного типа. Плоскощелевого типа.

Шнековый инструмент — самый распространенный на данный момент. Он функционирует, как мясорубка. Внутри него есть крутящийся шнек со спиралью, который удерживает внесенный материал и протискивает его сквозь углубление. В итоге масса уплотняется и становится тверже. От формируемого давления поднимается температурный режим сырья, а это положительно влияет на качество сварки элементов. Такие модели экструдеров также считаются доступными по сравнению с аналогами. Также еще есть одношнековые и двухшнековые версии устройства. Они осуществляют более качественное сжатие, но они являются более дорогими. Подобные машины нужны для создания кормов, а также разной продукции пищевой промышленности.

Важно! Самыми сложными в плане технических параметров считаются экструдеры, которые выпускаются для создания оконных профилей из пластика, а еще трубчатых конструкций.

Принцип действия



Схематическое представление устройства экструдера



Оборудование имеет 3 отсека:

Область загрузки. Место для плавления. Зона для выбора дозировки.

В первом отсеке агрегата предназначенного для питания -сырье в виде гранул, порошок из полимеров, или частицы переработанного сырья насыпаются в бункер и переходят на шнековые лопасти, которые запускаются благодаря электрическому приводу. Загрузка гранул осуществляется самотеком или принудительным образом под влиянием сжатого воздуха, который поступает от компрессорной установки.

По мере внедрения каждой порции, полимер медленно перемещается к нагретым секциям и начинает плавиться. В этой области, глубина винтовой нарезки и расстояние между шнековыми витками намного меньше, чем на остальных секциях. Под влиянием высокого давления, пробка из полимеров прилипает к горячим стенам и хорошенько уплотняется.

Потом, в секции дозирования, расплавленный материал продавливается сквозь сетчатого типа фильтры с небольшими и крупными углублениями, размещенными перед головкой. Основная задача фильтрационной системы – изменение гомогенизации плавления и устранения грязи. Этот момент важен при создании тонких и полностью прозрачных пленок, которые при попадании чужеродных частиц склонны к разрушениям структурной части и формированию отверстий в материале.

В конце, экструдированное сырье проникает наружу через специальное сопло с дырочкой определенного сечения (все зависит от конфигурации обрабатываемого продукта).

Плавление гранулята обычно происходит из-за сильной деформации сдвига уплотненного материала. Нагревательные компоненты устройства просто ускоряют работу. Если внутри, при трении массы, начинает выделяться слишком большое кол-во тепла, что его хватает для полноценной расплавки полимера, то электрические нагреватели сами деактивируются, и система уходит в термодинамического типа состояние.

Преимущества использования экструдера

Экструдер высокой степенью производительности и минимальными эксплуатационными расходами. Для нормальной работы подобного устройства не требуется много сотрудников, и вы сможете обойтись без зазубривания огромной базы знаний связанных с хим. процессами. Его несложно установить и включить. При правильной эксплуатации эта спецмашина не требует регулярного обслуживания и ремонта. Возможность регулировки разных параметров экструдера помогает получать высококачественные материалы разной толщины и ширины, необходимой изготовителю.