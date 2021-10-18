Критерии выбора оператора скоростного спутникового интернета

Спутниковый интернет, в отличие от традиционного, кабельного, может быть доступен, теоретически, в любой точке земного шара, где есть связь со спутником. На практике, зона покрытия значительно меньше и напрямую зависит от того, сколько спутников использует провайдер и где находятся их геостационарные орбиты. Кроме этого, существует множество других параметров, которым должен соответствовать оператор скоростного спутникового интернета. Как правило, это тарифный план и его стоимость, зона покрытия и предоставляемое оборудование. Эти критерии также имеют множество нюансов, которые необходимо разобрать подробнее.

Немного теории

Вначале необходимо разобраться, какой тип подключения предоставляется провайдером. Для использования сети Интернет необходимо двусторонняя связь, так как информация приходит в обмен на запросы пользователя. Спутниковый интернет предоставляет 2 основных способа какой связи:

Симметричный (синхронный) — процессы передачи и приема данных осуществляется параллельно. Маршрут, по которому идет информация — ПК клиента — спутник — сервер провайдера и в обратном направлении; Асимметричный (асинхронный) — передача исходящего сигнала осуществляется под GSM либо ADSL каналу, а приём через спутник. Такой способ существенно дешевле, однако очень ограничивает возможности исходящего трафика. На практике, это проявляется в невозможности осуществлять видеозвонки, полноценно пользоваться Скайпом и другими приложениями.

Тарифные планы

На данный момент провайдеры спутникового интернета, в отличие от традиционного, практически не предоставляют безлимитных тарифных планов. Или же и стоимость является просто заоблачной. Чаще всего используется ограничения по трафику, как до недавнего времени было с мобильным интернетом. Однако здесь ограничения могут быть ещё жёстче. Устанавливается лимит не только на месяц, но на сутки использования. Однако довольно часто встречаются тарифные планы, где кроме услуги Интернет предоставляется пакеты с телепрограммами и телефония. Это позволит несколько сэкономить на оплате, выбрав только одного оператора.

Оборудование

Комплект оборудования для подключения к спутниковому интернету выглядит следующим образом:

Спутниковая антенна;

Передатчик приема сигнала – ресивер/САМ-модуль;

Терминал для обработки данных.

На практике всё немного сложнее, и у конечного пользователя в квартире может появиться только роутер или даже кабель. Остальное оборудование монтируется в другом месте и является общим для нескольких пользователей.

Зона покрытия

Качество предоставляемых услуг напрямую зависит от скорости приёма данных. Фактически, на удобство пользования влияет ширина канала, которая в свою очередь, зависит от расположения клиента в зоне покрытия. На периферии и в некотором отдалении от ретрансляторов, принадлежащих провайдеру, сигнал будет существенно хуже. Поэтому, перед заключением договора необходимо поинтересоваться зоной охвата, наличием и расположением ретранслятора непосредственно возле места своего проживания.

Зоной покрытия большинства провайдеров является вся территория РФ. Некоторые из них осуществляют трансляцию в Восточной и частично Западной Европе. У других зона покрытия также может включать в северную Африку, что очень удобно для отдыхающих на популярных курортах Египта.