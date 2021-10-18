Фильтры сетчатые конусные ФС-К от производителя

Такие фильтры предназначены для установки на всасывающем трубопроводе. Они предотвращают попадание абразивных загрязнений в ответственные узлы дорогостоящего оборудования – компрессоров, насосов, клапанов. Тем самым снижаются расходы на их плановые и экстренные ремонты. Подобные фильтрующие устройства могут устанавливаться в промышленных и коммунальных системах, используются на добывающих предприятиях и в энергетике.

Производитель ООО «Химмашнефтеккомплект» производит оборудование и комплектующие для топливно-энергетического комплекса, химической и нефтегазовой промышленности, ЖКХ, в том числе и сетчатые конусные фильтры ФС-К.

Технические характеристики фильтров ФС-К

Основной компонент сетчатого конусного фильтра – сетчатый фильтроэлемент. Через него «продавливается» под давлением жидкая или газовая среда, проходя очищение от твердых загрязнений. Фильтр, уплотнители и другие детали устанавливаются в корпусе, который может по-разному присоединяться к заданному участку трубы.

Выпускаются конусные фильтры со следующими вариантами присоединения:

фланцевый, максимально надежный;

муфтовый, при котором фильтр имеет минимальные габариты;

под приварку, когда требуется неразъемное соединение.

Различные модификации фильтров различаются также материалом корпуса. Обратите на это внимание и выбирайте исполнение, наиболее полно соответствующее вашей задаче: обычная углеродистая сталь 20, легированная или низколегированная конструкционная сталь, криогенная, жаростойкая, а также ряд других специализированных сплавов.

Доступны климатические исполнения для различных условий эксплуатации:

У (для умеренной климатической зоны);

УХЛ1 и УХЛ2 (умеренный и холодный климат);

Т (для сухих и влажных тропиков).

Поставки фильтров ФС-К

Комплексные поставки, включающие сетчатые фильтры ФС-К, выполняются точно в срок и в любую точку России, а также стран СНГ – на ваше предприятие, склад или объект. Грамотная упаковка обеспечит защиту и сохранность груза во время перевозки. Доставка осуществляется удобной вам транспортной компанией, собственным транспортом завода-изготовителя, самовывоз со складов в Саратове и Подольске.

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Свяжитесь со специалистами ООО «Химмашнефтекомплект» по электронной почте sale@hmnk.ru или телефону +7 (499) 380-83-81, чтобы узнать об актуальных ценах и дополнительных возможностях: заказ фильтров других типов ФС по Т-ММ-11-2003, изготовление нестандартных жидкостных фильтров по техзаданию заказчика.