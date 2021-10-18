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Физическая безопасность вместе с устройством ЗУБ-Р от КОМСЕТ-сервис

  • 18/10/2021, 14:51
Устройство «ЗУБ-Р» — защита банкоматов от взлома, гарантия физической безопасности от компании «КОМСЕТ-сервис». Гибкая и надежная система, разработанная на базе интеллектуальных технологий.

Принцип действия устройства

Оборудование разработано для защиты банкоматов от взлома, в том числе, несанкционированного проникновения в технический отсек или попытки подключения сторонних устройств к диспенсеру.

Правила подключения:

  • Устройство необходимо установить внутри сейфа — делают это в разрыв информационного канала, стандартный разъем подключат в само устройство, а дополнительный кабель используют для сопряжения оборудования с системным блоком в технологическом отсеке.
  • Порт Ethernet необходимо подключить к коммутатору — так организуется защищенный канал передачи данных.
  • Устройство считывания ключей находится внутри технологического отсека и подключается к «ЗУБ-Р».

Как работает устройство:

  1. Сразу при подключении канал между системным блоком и диспенсером по умолчанию разорван. Чтобы его восстановить, необходимо получить команду администратора с пункта управления или пройти идентификацию ключа.
  2. Если технологический отсек банкомата открывается, мгновенно срабатывают концевые выключатели — устройство переходит в фиксирующий режим. После этого дается 30 секунд (временной интервал можно настроить), чтобы пользователь приложить носитель идентификационного ключа. Если считывание прошло успешно, канал не разрывается. Если ключ не идентифицирован — происходит разрыв информационного канала, восстановить который можно только по команде оператора центрального сервера.
  3. Также устройство контролирует разрыв кабеля между системным блоком и «ЗУБ-Р». Разрыв может происходить из-за подключения стороннего устройства в обход концевых выключателей.
  4. В журнале событий фиксируются следующие данные: прикладывание ключа к считывателю, результат идентификации, закрывание или открывания технологического отдела, разрыв кабеля, изменение состояния реле блокировки.

Централизованное управление

На главном сервере создаются учетные записи с присвоением основной роли доступа — «оператор» и «администратор». По желанию клиента количество ролей можно увеличить. Функционал централизованного сервера:

  • мониторинг оборудования;
  • управление ключами;
  • заведение новых устройств + разделение по группам;
  • управление состоянием устройств;
  • сбор журналов регистрации событий.

На выбор клиента разработчик предлагает два варианта централизованного сервера управления — Virtual Appliances или инсталляция на физическое оборудование заказчика.

Фото с сайта Комсет Сервис

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : оборудование


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