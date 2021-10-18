Физическая безопасность вместе с устройством ЗУБ-Р от КОМСЕТ-сервис

Принцип действия устройства

Оборудование разработано для защиты банкоматов от взлома, в том числе, несанкционированного проникновения в технический отсек или попытки подключения сторонних устройств к диспенсеру.

Правила подключения:

Устройство необходимо установить внутри сейфа — делают это в разрыв информационного канала, стандартный разъем подключат в само устройство, а дополнительный кабель используют для сопряжения оборудования с системным блоком в технологическом отсеке.

Порт Ethernet необходимо подключить к коммутатору — так организуется защищенный канал передачи данных.

Устройство считывания ключей находится внутри технологического отсека и подключается к «ЗУБ-Р».

Как работает устройство:

Сразу при подключении канал между системным блоком и диспенсером по умолчанию разорван. Чтобы его восстановить, необходимо получить команду администратора с пункта управления или пройти идентификацию ключа. Если технологический отсек банкомата открывается, мгновенно срабатывают концевые выключатели — устройство переходит в фиксирующий режим. После этого дается 30 секунд (временной интервал можно настроить), чтобы пользователь приложить носитель идентификационного ключа. Если считывание прошло успешно, канал не разрывается. Если ключ не идентифицирован — происходит разрыв информационного канала, восстановить который можно только по команде оператора центрального сервера. Также устройство контролирует разрыв кабеля между системным блоком и «ЗУБ-Р». Разрыв может происходить из-за подключения стороннего устройства в обход концевых выключателей. В журнале событий фиксируются следующие данные: прикладывание ключа к считывателю, результат идентификации, закрывание или открывания технологического отдела, разрыв кабеля, изменение состояния реле блокировки.

Централизованное управление

На главном сервере создаются учетные записи с присвоением основной роли доступа — «оператор» и «администратор». По желанию клиента количество ролей можно увеличить. Функционал централизованного сервера:

мониторинг оборудования;

управление ключами;

заведение новых устройств + разделение по группам;

управление состоянием устройств;

сбор журналов регистрации событий.

На выбор клиента разработчик предлагает два варианта централизованного сервера управления — Virtual Appliances или инсталляция на физическое оборудование заказчика.