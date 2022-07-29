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Критерии выбора подарочных наборов конфет

  • 29/07/2022, 13:43
интернет-магазин Аленка
Дарить конфеты – это давняя традиция, которая актуальна во все времена. Такой презент можно вручить коллеге, начальнику, сестре, маме, любимой женщине.

Подарить их можно как по поводу, так и просто для поднятия настроения. В последнее время актуальны подарки не просто в виде коробки конфет, а красиво оформленных и тематических. Именно такие подарки конфеты оптом и предоставлены в большом ассортименте в интернет-магазине Аленка.

Всегда актуальна проблема выбора корпоративных подарков на Новый год, 8 марта, различные юбилеи и дни рождения компаний. В этом случае подарочный набор конфет является универсальным подарком для ваших сотрудников и партнеров. Перейдя по ссылке подарочные конфеты оптом, можно ознакомиться с интересным оформлением подарочных конфет, которые дополнят и украсят любое торжество. Помимо красивого внешнего вида упаковки, вся продукция отличается отменным качеством, приятным вкусом, доступной ценой.

Разнообразие подарочных наборов конфет

Купить подарочный шоколад оптом можно любой тематики. Это может быть набор для женщин, мужчин, деток. Мужские сладости отличаются сдержанностью и лаконичностью упаковки, в них часто присутствует черный шоколад и начинки из ликера, коньяка. Женщинам принято дарить конфеты с нежным и тающим вкусом. Они могут быть упакованы в шляпную коробку, в коробку в виде цветов. Для деток подбираются вкусные желейные конфеты, зефир, пастила.

Особое внимание стоит обратить на наборы Красный Октябрь. Это сладости, изготовленные вручную. В них семь сортов конфет с декором ручной работы со вкусами черного и белого шоколада с густыми и кремообразными фруктовыми начинками. Ознакомиться с их ассортиментом можно по ссылке интернет-магазин Алёнка. Также внимание привлекает и набор ассорти Бабаевский. Эта серия расфасована в красивые коробки с весенним декором. В них разные виды начинок (со сливочной и фруктовой помадкой).

Пастила для детей

Это прекрасный выбор с качестве презента ребенку или человеку, не употребляющему сахар. Готовится она при помощи медленного высушивания фруктово-овощного пюре или сока из фруктов. Форму желе продукция приобретает благодаря добавлению желатина. Это может быть пастила со вкусом банана, ванили, абрикоса. Также есть и пастила с йогуртом, сухофруктами, орешками.

На что обратить внимание при выборе подарочного набора конфет

Выбирая подарочный шоколад оптом, внимание уделяется:

  • внешнему виду. Упаковка должна быть ярая, красивая и оригинальная. Она должна соответствовать теме торжества. На упаковке должно быть указано: название, состав, строк изготовления и срок годности, условии хранения информация о производителе;
  • качеству. Далеко не всегда красивый внешний вид продукции соответствует его высокому качеству. Поэтому подарочные наборы конфет оптом стоит брать только в проверенных интернет-магазинах, например, в Аленке. Обязательно ознакомьтесь с составом продукции. В нем не должно быть опасных красителей, эмульгаторов пальмового масла и других вредных веществ;
  • вес. Сладкоежкам стоит подарить большие наборы шоколадных конфет бренда РотФронт, Красный октябрь.

В нашем интернет-магазине предоставлен большой выбор подарочных шоколадных конфет в красивых и оригинальных упаковках от лучших брендов. Звоните по указанным номерам телефонов и оформляйте заказы. Менеджеры магазина оперативно обработают каждую заявку, и сразу же отправят покупки.

Фото с сайта интернет-магазина Аленка

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