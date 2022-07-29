В Новосибирской области создадут плантацию с уникальными растениями

Крупное общероссийское мероприятие объединило представителей власти, науки, крупных российских питомников, компаний в сфере ландшафта и садоводства на I Сибирской научно-ландшафтной конференции «Место, в котором хочется жить: экологичность, комфорт, безопасность».

— Созданный Единый генетико-селекционный комплекс развивается с целью обеспечения работ по воспроизводству лесов семенами с улучшенными наследственными свойствами, обеспечивающими повышение продуктивности, качества и устойчивости искусственных насаждений. Лесосеменная база кедра сибирского и лиственницы одна из лучших в Зауралье. Это чудо природы, созданное руками лесоводов Новосибирской области, — отметил начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов регионального минприроды Алексей Бугаков.

Министерство природных ресурсов и экологии разработали «Дорожную карту». В ней рассказывается о реализации научно-технических рекомендаций по сохранению и развитию лесного семеноводства в Новосибирской области. Проект продлится вплоть до 2039 года.

— В рамках «Дорожной карты» сейчас проводится реконструкция лесосеменной плантации лиственницы сибирской. Мы хотим создать лесосеменную плантацию повышенной генетической ценности для получения сортовых семян с дальнейшим выращиванием устойчивых насаждений с лучшими качествами, – добавил начальник управления.

Большое внимание уделено вовлечению подрастающего поколения в данную сферу.

Следует отметить, что в Новосибирске на базе Дома Детского творчества им. Владимира Дубинина в 2016 году открылся кружок «Ландшафтный дизайн». На занятиях ребята осваивают навыки, позволяющие свободно ориентироваться в профессии ландшафтного дизайнера, учатся законам композиции, умению свободно составлять эскизные планировки, которые затем реализуются в саду Дома Детского творчества.