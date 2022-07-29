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Нутрициология получила лабораторию в Биотехнопарке

  • 29/07/2022, 14:08
новости Новосибирска
Пятнадцатым резидентом площадки биотеха в Кольцово стала нутрициологическая лаборатория, входящая в структуру сетевой компании, специализирующейся на теме БАДов.

В Биотехнопарке рабочего поселка Кольцово, служащем ко всему прочему и его архитектурной доминантой под неформальным прозвищем «гусеница», появился новый крупный резидент — лабораторный центр R&D ULTRANOVATION Laboratory.

Как подчеркнула на церемонии открытия Светлана Король, директор предприятия, R&D лаборатории — формат, стоящий на межкатегориальной грани, на стыке фуд-маркета и научной среды. Потому что нутрициология, наука о здоровом и рациональном питании, сама находится в пограничных контекстах. В числе титульных постулатов нутрициологии идея о том, что базовой матчасти фуд-индустрии (олицетворяемой ассортиментом супермаркетов, гастрономов и рынков) для современного человека недостаточно. И потому его здоровье, продуктивная активность и долголетие должны «модерироваться» дополнительными средствами, которые формируют собственные рыночные ниши, не пересекающиеся с традиционным фуд-ритейлом. Речь о напитках, десертах, пищевых смесях и добавках, известных обывателю под обобщенной аббревиатурой БАД (биологически активные добавки). Номинация эта достаточно условная, ибо конкретный товар — совсем не обязательно таблетка или порошок, но и самодостаточный продукт — коктейль, каша, батончик или другое лакомство.

По словам Светланы Король, миссия лаборатории будет многосоставной: это нутрициологические исследования продуктов обычного фуд-ритейла, тестирование и нутрициологическая оценка готовых к производству БАД-новинок и товаров сегмента health fool, а также собственная проектная деятельность по этим темам. В числе адресатов этой третьей задачи приоритет отдается компании NL International, которая является стратегическим партнером лаборатории. Как отметили представители NL International, сотрудничество подразумевается и в экспертно-аналитической, и в производственной сфере. И оно началось еще до официального открытия лаборатории. Впрочем, объем производства, в которое будет вовлечена R&D ULTRANOVATION Laboratory, руководство NL International не оглашает. За скобками оставлен и объем инвестиций в оснащение лаборатории.

— Он рассчитан и соразмерен потенциалу рынка, — обтекаемо сформулировал ответ вице-президент NL International Роман Товстик.

Такая сдержанность в медиадиалоге привычна и характерна для всех операторов этого сегмента: сетевой сектор фуд-маркета, нутрициологические товары с сетевой методикой продвижения долго считались рыночной маргиналией. Так как ассоциировались с иллюзией, с маркетологическим фокусом. А теперь, став официальным субъектом российского биотеха (пусть и опосредованно, через структурного партнера-резидента), NL International изживает одиозный флер, невольно доставшийся бренду от «первопроходцев» сегмента.

 

Ранее редакция рассказывала о финансовых итогах Биотехнопарка за 2021 год и планах на 2022-й. 

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Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : фуд-тех нутрициология инновации Биотехнопарк


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