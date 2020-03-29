Кризис и вынужденные каникулы — самое время для развития бизнеса?

Да и кризис, к счастью, не вечен, рано или поздно ситуация в мире начнет выравниваться. А значит, вынужденным затишьем в рабочих процессах нужно воспользоваться грамотно, чтобы потом не было “мучительно больно за бесцельно прожитые” недели.

Многие развлекательные учреждения, закрытые на карантин, предлагают варианты онлайн-мероприятий. Фитнес-клубы проводят онлайн-тренировки, кафе и рестораны активизируют доставку блюд, а магазины предлагают варианты доставки продуктов и прочих товаров на дом. Жизнь не останавливается, она просто все больше перетекает в режим онлайн. У нас нет возможности путешествовать, но есть возможность учиться и развиваться. Мы не можем встретиться с друзьями в кафе или ресторане, но мы можем приготовить что-нибудь вкусненькое (или заказать в тех же кафе и ресторанах) и пообщаться с друзьями в социальных сетях, мессенджерах или по телефону.

У многих компаний, конечно, притормозились производственные процессы, снизились объемы по торговле. Много людей находятся в неоплачиваемых отпусках, идет резкое сокращение штата. Но именно сейчас имеет смысл заняться продвижением вашего бизнеса в сети Интернет, заявить о себе потенциальным потребителям. Перевести большую часть торговли в режим онлайн: заказать создание интернет-магазина или продвижение имеющегося ресурса, уже сейчас начать привлекать потенциальных потребителей.

Если ваш бизнес по ряду причин сейчас не может выйти на рынок (например, пришлось остановить производство или поставки), займитесь, наконец, расширением потенциальной клиентуры. Продумайте интернет-маркетинг вашей компании, подготовьте вашу интернет-площадку. Это может быть не только интернет-магазин, но и сайт-визитка с перечнем ваших услуг. Займитесь поисковой оптимизацией (SEO-продвижение) — в отличие от контекстной рекламы, эти процессы дают эффект не сразу, так что как раз за время карантина можно продвинуть сайт в поисковых системах. Бизнес в сфере b2c (ориентированный на частные лица) хорошо продвигается в социальных сетях. Сейчас, когда люди скучают дома, проводя много времени в соцсетях, самое время привлечь их интересным контентом. Например, вынужденные уйти в отпуск салоны красоты могут пока привлечь свою аудиторию интересными и полезными советами, статьями, видео. По окончании карантина с большой долей вероятности эти люди будут заинтересованы в услугах именно тех специалистов, которые проявили себя в качестве экспертов.

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