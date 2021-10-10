Cтартап улучшит разработку для борьбы со списыванием на экзаменах

Устройство «У.М.», способное обнаруживать сигналы используемых на экзаменах микронаушников, созданное резидентами бизнес-инкубатора «Гараж» НГТУ НЭТИ, победило в конкурсе «Фонда содействия инновациям» по программе «СТАРТ-1». Победа в конкурсе позволит получить три миллиона рублей на развитие проекта. Сообщила пресс-служба НГТУ.

— Грант выделяется на 12 месяцев. За счет него будет финансироваться разработка устройства, которое поможет преподавателю при помощи планшета видеть всех студентов, использующих микронаушник, не передвигаясь по аудитории. Заявку мы подавали в мае впервые, — рассказала помощник руководителя проекта Ангелина Шмидт.

По информации Рособрнадзора, на едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2020 году обнаружили 850 нарушений. Большая часть этих нарушений связана с использованием школьниками микронаушников. При этом, согласно данным опроса, проведенного разработчиками в Новосибирском государственном медицинском университете, 72% студентов хотя бы раз использовали микронаушники, а 56% используют их на каждом экзамене.

Устройство будет полезно на экзаменах, олимпиадах, зачетах, курсах. В отличие от широко применяющегося сегодня видеонаблюдения, устройство «У.М.» работает самостоятельно и не требует безотрывного слежения за собой.

«Антимикронаушник» прошел четыре этапа испытаний, которые доказали его эффективность. Сейчас разработка полноценно применяется в НГМУ.