У жителей области стало больше имущества

По информации регионального управления ФНС, по итогам 2018 года в области наблюдается рост поступлений по всем видам имущественных налогов, по сравнению с 2017 годом. Так, физлица в 2018 году заплатили в бюджет 3,1 миллиарда рублей, что на 240 миллионов больше, чем в 2017. Собираемость транспортного налога составила 71,1% (в 2017— 65,6%), по налогу на имущество — 81,8% (73,1%), по земельному налогу — 81,3% (70,1%). Об этом сообщил начальник управления Алексей Легостаев на оперативном совещании у губернатора Новосибирской области. Он подчеркнул, что постепенный прирост имущественных налогов в регионе наблюдается в течение последних нескольких лет. Это связано, прежде всего, с ростом объектов налогообложения у населения региона.

— На этот раз прирост несущественный — 2,3%. Ежегодный рост связан с тем, что выросло количество объектов: люди приобретают автомобили, новые квартиры, дома, где-то нарезаются новые земельные участки, — комментирует Легостаев. — Ставка по транспортному налогу у нас не повышается уже достаточно давно. Земельный аналог исчисляется из кадастровой стоимости, которая тоже давно не пересчитывалась. Поэтому мы эти тенденции просто связываем с ростом налоговой базы.

Напомним, что Сибирский федеральный округ замыкает рейтинг с самыми большими налоговыми платежами в России.

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