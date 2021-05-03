Кровельные опоры Walraven. Монтаж оборудования с сохранением целостности покрытия

Последние эффективно предохраняют покрытие от деформации, образуют прочные крепления и позволяют избежать применения сварочных работ.
Чтобы правильно подобрать нужный вид кровельных опор, важно понимать для чего используется каждый из них, из каких материалов может быть изготовлен и в чём их сильные стороны.
Основания опоры производятся из пластика, армированного полимерного композита или алюминия. На них крепят рёбра жёсткости, способные обеспечить равномерную нагрузку по всей площади. В зависимости от особенностей эксплуатации соединительные элементы отливают из оцинкованной стали и алюминия.
При необходимости комплектующие снабжают противоскользящими ножками или шарнирными соединениями для регулировки угла наклона. Ознакомиться с полным ассортиментом кровельных опор и аксессуаров к ним можно в каталоге Walraven на специализированном сайте.
При подборе изделий обязательно учитывают следующие моменты:
В случае монтажа кровельных стоек в регионах со сложными погодными условиями применяют дополнительное утяжеление в виде блоков.
Часто идеальным местом для установки шумного или габаритного оборудования является крыша здания. В число такого инвентаря входят системы кондиционирования и вентиляции, компрессорные установки. Кроме того, опоры нужны в случае необходимости крепления:
При этом не стоит забывать о качестве опорных конструкций. Только первоклассный бренд способен обеспечить сохранность кровельного пирога и сэкономить деньги собственника.
Такие системы были специально разработаны инженерами компании «Вальравен» и представлены на интернет-ресурсе производителя https://w-opora.ru/. Только здесь можно найти кровельные опоры нетребовательные в уходе, устойчивые к температурным колебаниям. А также биологически и химически активным веществам.
Кровельные опоры — уникальное по своим конструктивным особенностям решение для установки технологически важного оборудования без повреждения поверхности крыши и кровельного пирога. К сильным сторонам опор от Walraven относят:
Таким образом, кровельные опоры от фирмы «Вальравен» — возможность не только установить дополнительное оборудование с сохранением целостности поверхности крыши, но и приобрести качественные, долговечные материалы по доступным ценам. В комплекте помощь компетентных специалистов и доставка в строго оговорённый день.
Фото с сайта Walraven
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать