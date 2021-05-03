Кровельные опоры Walraven. Монтаж оборудования с сохранением целостности покрытия

Последние эффективно предохраняют покрытие от деформации, образуют прочные крепления и позволяют избежать применения сварочных работ.

Нюансы выбора кровельных опор

Чтобы правильно подобрать нужный вид кровельных опор, важно понимать для чего используется каждый из них, из каких материалов может быть изготовлен и в чём их сильные стороны.

Основания опоры производятся из пластика, армированного полимерного композита или алюминия. На них крепят рёбра жёсткости, способные обеспечить равномерную нагрузку по всей площади. В зависимости от особенностей эксплуатации соединительные элементы отливают из оцинкованной стали и алюминия.

При необходимости комплектующие снабжают противоскользящими ножками или шарнирными соединениями для регулировки угла наклона. Ознакомиться с полным ассортиментом кровельных опор и аксессуаров к ним можно в каталоге Walraven на специализированном сайте.

При подборе изделий обязательно учитывают следующие моменты:

Предельно допустимую нагрузку. Параметр вычисляют, изучив технические характеристики изделия. Форм-фактор. Конструкцию подбирают исходя из особенностей оборудования, подлежащего фиксации. Тип крепежа. При самостоятельном выборе кронштейна и деталей крепления лучше обратить внимание на устойчивые к коррозии материалы. Требуемое количество. Для определения этой составляющей используют типовые схемы расположения опор.

В случае монтажа кровельных стоек в регионах со сложными погодными условиями применяют дополнительное утяжеление в виде блоков.

Задачи, которые решают при помощи кровельных опор

Часто идеальным местом для установки шумного или габаритного оборудования является крыша здания. В число такого инвентаря входят системы кондиционирования и вентиляции, компрессорные установки. Кроме того, опоры нужны в случае необходимости крепления:

чиллеров и фанкойлов;

трубопроводов, теплотрасс;

пешеходных переходов;

кабельных каналов;

солнечных модулей.

При этом не стоит забывать о качестве опорных конструкций. Только первоклассный бренд способен обеспечить сохранность кровельного пирога и сэкономить деньги собственника.

Такие системы были специально разработаны инженерами компании «Вальравен» и представлены на интернет-ресурсе производителя https://w-opora.ru/. Только здесь можно найти кровельные опоры нетребовательные в уходе, устойчивые к температурным колебаниям. А также биологически и химически активным веществам.

Преимущества использования кровельных опор

Кровельные опоры — уникальное по своим конструктивным особенностям решение для установки технологически важного оборудования без повреждения поверхности крыши и кровельного пирога. К сильным сторонам опор от Walraven относят:

Оперативный монтаж. Установка производится в рекордно-короткие сроки. Надёжность и длительный срок эксплуатации. Опоры изготавливают из прочного материала, на которые производитель даёт гарантию 25 лет. Быстрый демонтаж. Разобрать конструкцию так же просто, как и собрать. На это уходит от 25 минут свободного времени. Компенсацию вибрации. Антивибрационный коврик исключает риск порчи крыши и отводит скопившуюся влагу. Возможность регулировки наклона. Особенно важна при монтаже солнечных батарей.

Таким образом, кровельные опоры от фирмы «Вальравен» — возможность не только установить дополнительное оборудование с сохранением целостности поверхности крыши, но и приобрести качественные, долговечные материалы по доступным ценам. В комплекте помощь компетентных специалистов и доставка в строго оговорённый день.