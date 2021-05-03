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Кровельные опоры Walraven. Монтаж оборудования с сохранением целостности покрытия

  • 03/05/2021, 13:39
Требуется произвести монтаж инженерных коммуникаций на мягкую кровлю? Необходимо установить специальное оборудование на крышу, не повредив при этом покрытие? Тогда не обойтись без использования кровельных опор.

Последние эффективно предохраняют покрытие от деформации, образуют прочные крепления и позволяют избежать применения сварочных работ.

Нюансы выбора кровельных опор

Чтобы правильно подобрать нужный вид кровельных опор, важно понимать для чего используется каждый из них, из каких материалов может быть изготовлен и в чём их сильные стороны.

Основания опоры производятся из пластика, армированного полимерного композита или алюминия. На них крепят рёбра жёсткости, способные обеспечить равномерную нагрузку по всей площади. В зависимости от особенностей эксплуатации соединительные элементы отливают из оцинкованной стали и алюминия.

При необходимости комплектующие снабжают противоскользящими ножками или шарнирными соединениями для регулировки угла наклона. Ознакомиться с полным ассортиментом кровельных опор и аксессуаров к ним можно в каталоге Walraven на специализированном сайте.

При подборе изделий обязательно учитывают следующие моменты:

  1. Предельно допустимую нагрузку. Параметр вычисляют, изучив технические характеристики изделия.
  2. Форм-фактор. Конструкцию подбирают исходя из особенностей оборудования, подлежащего фиксации.
  3. Тип крепежа. При самостоятельном выборе кронштейна и деталей крепления лучше обратить внимание на устойчивые к коррозии материалы.
  4. Требуемое количество. Для определения этой составляющей используют типовые схемы расположения опор.

В случае монтажа кровельных стоек в регионах со сложными погодными условиями применяют дополнительное утяжеление в виде блоков.

Задачи, которые решают при помощи кровельных опор

Часто идеальным местом для установки шумного или габаритного оборудования является крыша здания. В число такого инвентаря входят системы кондиционирования и вентиляции, компрессорные установки. Кроме того, опоры нужны в случае необходимости крепления:

  • чиллеров и фанкойлов;
  • трубопроводов, теплотрасс;
  • пешеходных переходов;
  • кабельных каналов;
  • солнечных модулей.

При этом не стоит забывать о качестве опорных конструкций. Только первоклассный бренд способен обеспечить сохранность кровельного пирога и сэкономить деньги собственника.

Такие системы были специально разработаны инженерами компании «Вальравен» и представлены на интернет-ресурсе производителя https://w-opora.ru/. Только здесь можно найти кровельные опоры нетребовательные в уходе, устойчивые к температурным колебаниям. А также биологически и химически активным веществам.

Преимущества использования кровельных опор

Кровельные опоры — уникальное по своим конструктивным особенностям решение для установки технологически важного оборудования без повреждения поверхности крыши и кровельного пирога. К сильным сторонам опор от Walraven относят:

  1. Оперативный монтаж. Установка производится в рекордно-короткие сроки.
  2. Надёжность и длительный срок эксплуатации. Опоры изготавливают из прочного материала, на которые производитель даёт гарантию 25 лет.
  3. Быстрый демонтаж. Разобрать конструкцию так же просто, как и собрать. На это уходит от 25 минут свободного времени.
  4. Компенсацию вибрации. Антивибрационный коврик исключает риск порчи крыши и отводит скопившуюся влагу.
  5. Возможность регулировки наклона. Особенно важна при монтаже солнечных батарей.

Таким образом, кровельные опоры от фирмы «Вальравен» — возможность не только установить дополнительное оборудование с сохранением целостности поверхности крыши, но и приобрести качественные, долговечные материалы по доступным ценам. В комплекте помощь компетентных специалистов и доставка в строго оговорённый день.

Фото с сайта Walraven

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Регионы: Россия

Теги : строительство


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