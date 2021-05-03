В I квартале 2021 года в Сибири прошли более 2 млн торгов на 10,7 трлн рублей

Уверенный тренд

Несмотря на пандемию, а также ковидные ограничения, которые притормозили экономику в 2020 году, количество торгов на онлайн-площадках продолжает расти. По просьбе Infopro54, эксперты сервиса «Контур.Сопровождение торгов» проанализировали динамику торгов по регионам Сибири за первые кварталы 2019, 2020, 2021 годов.

За I квартал 2021-го в округе были опубликованы 2 046 782 торга общей стоимостью 10,7 трлн рублей. Это суммарная цифра, которая объединяет и госторги, и коммерческие закупки. По сравнению с 2020-м, количество закупок в этом году выросло на 16,5% (плюс 289 937 закупки) и на 28,9% относительно докарантинного 2019-го. Так, в 2019 году в I квартале на площадках от регионов Сибири были опубликованы всего 1 587 938 закупок. Общая стоимость всех торгов в округе выросла на 12,2% (на 1,1 трлн рублей) к 2020 году и на 72,0% (почти на 4,5 трлн) — к 2019 году.

— Такая тенденция говорит о том, что рынок торгов уверенно растет: количество и объемы закупок увеличиваются. Все больше денег идет на закрытие важных социальных и экономических государственных задач — торги по 44-ФЗ. Не отстает коммерческий сектор и госкорпорации, проводящие закупки по 223-ФЗ. Даже пандемия не смогла замедлить эти темпы, — констатирует эксперт сервиса «Контур.Сопровождение торгов» Елена Ежова.

Если рассмотреть отдельно государственные торги по 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также коммерческие тендеры, то в I квартале 2021 года они несколько отличаются в динамике:

— 981 234 закупки на сумму 3,2 трлн рублей по 44-ФЗ (на 159 108 закупок больше, чем в 2020 году, и на 145 059 больше, чем в 2019 году в аналогичном периоде).

Суммы увеличились на треть от 2020 года и в 2 раза от 2019 года.

— 407 985 тендеров на сумму 7 трлн рублей по 223-ФЗ (это меньше количества 2020 года на 2,5% (на 10 509 торгов) и больше 2019 года на 12,2% (на 44 475 торгов). Сумма закупок госкорпораций увеличилась на 6,9% от 2020 года и на 65,3% от 2019 года.

— 657 563 коммерческих торга на общую сумму 471 млрд рублей. Данный показатель числа тендеров превысил прошлогодний на 27,4%, докризисный — на 69,4%. При этом сумма торгов снизилась на 25,8%. В 2020 году в этом же периоде потратили на закуп на 25,8% денежных средств больше.

Средний чек сделки

Как выяснили эксперты сервиса «Контур.Сопровождение торгов», средняя цена закупки, которая проводится через публичные торги, за три года также выросла.

Стабильно положительная динамика прослеживается в торгах госзаказа и 223-ФЗ.

Так, в 44-ФЗ с 2019 по 2021 годы цифры менялись в таком порядке:

— 2019 год: средняя цена закупки — 1 833 833 рубля,

— 2020 год: средняя цена закупки — 2 879 771 рубль,

— 2021 год: средняя цена закупки — 3 302 429 рублей.

По торгам в рамках 223-ФЗ схожие темпы развития размещения закупок:

— 2019 год: средняя цена закупки — 11 689 274 рубля,

— 2020 год: средняя цена закупки — 15 685 085 рублей,

— 2021 год: средняя цена закупки — 17 212 023 рубля.

Что касается коммерческих торгов, то в 2021 году эксперты сервиса увидели скачкообразное изменение средней стоимости сделки.

— 2019 год: средняя цена закупки — 1 180 685 рублей

— 2020 год: средняя цена закупки — 1 231 521 рубль

— 2021 год: средняя цена закупки — 17 212 023 рубля.

— На таких торгах все полностью зависит от возможностей и финансов отдельных крупных компаний, не связанных с бюджетным обеспечением, — поясняют эксперты «Контур.Сопровождение торгов».

Упорство дает результаты

Проанализировав результаты контрактной деятельности, эксперты «Контур.Сопровождение торгов» выявили еще одну тенденцию: количество участников торгов по Сибири третий год подряд сокращается.

Годы Кварталы Кол-во участников Кол-во участий Сумма тендеров, млн руб. 2019 Кв-л 1 182 644 786 667 2 069 543 2020 Кв-л 1 165 447 713 665 1 973 191 2021 Кв-л 1 105 947 721 411 2 132 974

— Мы видим снижение числа участников торгов на 36% в I квартале 2021 года, в сравнении с 2020-м. При уменьшении числа участников наблюдается рост участий. Это значит, что компании после первого опыта все чаще стали участвовать повторно и пытаться получить победу в торгах. Как правило, такое упорство дает хорошие итоговые результаты, — констатирует Елена Ежова.

ТОП-10 регионов -лидеров по количеству участников в торгах (данные 2021 года)

Москва — 9% всех участников торгов (доля снизилась на 3% от предыдущего года),

Санкт-Петербург — 5% всех участников торгов (доля снизилась на 1 % от прошлого года),

Московская область — 4% всех участников торгов,

Свердловская область — 3% всех участников торгов,

Краснодарский край — 3% всех участников торгов,

Новосибирская область — 3% всех участников торгов,

Челябинская область — 3% всех участников торгов,

Ростовская область — 2% всех участников торгов,

Красноярский край — 2% всех участников торгов,

Нижегородская область — 2% всех участников торгов.

Отраслевой разрез

Наиболее охотно подрядчиков и поставщиков через торги подбирают компании строительной отрасли. В «Контур.Сопровождение торгов» отмечают, что эта отрасль всегда показывает высокие показатели по участию и является лидером рынка закупок. Хотя по количеству торгов на этом сегменте третий год наблюдается снижение. По сравнению с 2019 годом, в I квартале 2021-го строители Новосибирской области объявили торгов в 14 раз меньше! Впрочем, схожая динамика наблюдается во многих регионах России.

Регион название 2019 2020 2021 Доля 2019 Доля 2020 Доля 2021 Краснодарский край 4638 3711 348 18% 16% 10% Новосибирская область 3743 3033 262 16% 15% 8% Республика Башкортостан 3695 3178 176 19% 20% 9% Республика Татарстан 2679 2138 197 15% 14% 10% Республика Татарстан 2679 2138 197 15% 14% 10% Санкт-Петербург 9379 7059 605 17% 17% 11% Свердловская область 4996 3793 307 15% 16% 10% Тюменская область 2409 1876 143 22% 22% 15%

— Цифры говорят нам о снижении в 2021 году темпов участия в строительстве. Здесь могут быть различные факторы, влияющие на отрасль: часть закупок будет опубликована в другие периоды года — и активизируется участие, либо пандемия сказалась на участниках, и они сейчас более осторожны относятся к сделкам на торгах, тщательнее просчитывают все риски, чтобы их минимизировать. Более точно на этот вопрос нам ответит статистика в конце 2021 года, — поясняет Елена Ежова.

На втором месте находится фармацевтическая отрасль, которая во время пандемии выросла по объему закупок и спросу на товары. Это и объясняет увеличение доли фармацевтики в 2020 году (в сравнении с 2019 годом) и относительную стабильность в 2021 году (При подготовке ответа в компании не брали в расчет Москву и Московскую область).

Регион название 2019 2020 2021 Доля 2019 Доля 2020 Доля 2021 Краснодарский край 1787 2131 319 7% 9% 9% Новосибирская область 2325 2392 310 10% 12% 10% Республика Башкортостан 1836 1700 195 10% 10% 10% Республика Татарстан 2010 1796 210 11% 12% 11% Санкт-Петербург 6772 6565 887 13% 16% 17% Свердловская область 3437 3093 375 11% 13% 12% Тюменская область 724 807 94 7% 10% 10%

Тем не менее количество закупок в отрасли в I квартале 2021-го сократилось, по сравнению с I кварталом 2019 года, в 7 раз.

Черный список

В пандемийном 2020 году во многих регионах России черный список недобросовестных поставщиков пополнялся более стремительно, чем в 2019-м. В Новосибирской области, в реестре за квартал оказались в 2,5 раза больше компаний, чем годом ранее. В некоторых регионах пополнение реестра было более существенным. Впрочем, в I квартале 2021 года ситуация с недобросовестными поставщиками постепенно стабилизируется.

2019 2020 2021 Регион Кв-л1 Кв-л1 Кв-л1 Краснодарский край 10 25 18 Новосибирская область 13 30 17 Республика Башкортостан 5 30 12 Республика Татарстан 9 21 11 Санкт-Петербург 16 93 55 Свердловская область 24 44 16 Тюменская область 17 15 10 Общий итог 94 258 139

— Из-за различных сложностей в требованиях выполнения контрактов и договоров темпы роста появления компаний в РНП в 2020 году увеличились в разы, по сравнению с 2019 годом. После отмены карантина показатель снизился по большинству регионов. Это можно трактовать как улучшение финансовых возможностей участников и более детальную проработку рисков при анализе тендеров, — констатирует Елена Ежова.

Самые привлекательные

Чтобы ответить на вопрос «Какие торги вызывают наибольший интерес у участников?», обратимся к показателям за полных два прошедших года (2019-2020), а также возьмем I квартал 2021 года. И исследуем число участников конкретных закупок.

Наибольшее количество участников было задействовано в следующих торгах.

Новосибирская область:

— Открытый предварительный отбор для серии закупок на поставку в 2021 году лекарственных препаратов (средств) и (или) других товаров, разрешенных к реализации через аптечные организации № 32009762476 в 2020 году, объединил 43 участника.

Отбор проводился муниципальным предприятием Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть». Прошедшим отбор участникам были высланы договоры на подписание с заказчиком.

— Закупка № 31907555114 на «Поставку микросхем» 1 572 902,8 рубля. Заказчик — АО «НПЗ». На победу в торгах претендовали 40 участников. Договор заключили с победителем по цене 644 800 рублей.

Подводные камни торгов

По оценке экспертов «Контур.Сопровождение торгов», одним из самых крупных подводных камней участия в тендере является нарушение заказчиками прав участников при рассмотрении заявок и выборе победителя. На втором месте — недобросовестные действия в начале процедуры определения поставщика, а именно: при оформлении требований документации, технического задания и проекта контракта, при процедуре оценки заявок и допуска участников.

Верный и основной путь по устранению такой проблемы — подача жалобы в УФАС.

В качестве примеров таких нарушений рассмотрим конкретные дела, когда участникам пришлось обращаться в контрольный орган и оспаривать действия заказчика или его условия закупки.

— Заказчики необоснованно отклоняют заявки, так как участник не представил информацию о гарантии на товар.

Решение № 054/06/67-543/2021.

Заявку участника ИП «…» (Конкретные фигуранты не называются в связи с требованиями закона о персональных данных. — Ред.) отклонили по первой части заявки. Изучив представленную оператором электронной торговой площадки заявку ИП «…», комиссия Новосибирского УФАС России установила, что участник предложил к поставке товар, соответствующий требованиям описания объекта закупки. При этом в первой части заявки отсутствовала информация о гарантии на товар. Комиссия УФАС считает, что описание объекта закупки не содержит требований о представлении сведений относительно гарантии на товар в первой части заявки участника закупки. Кроме того, в инструкции по заполнению первой части заявки также отсутствует указанное требование.

В связи с этим заказчик неправомерно принял решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе ИП «…», что является нарушением ч.4 ст.67 44-ФЗ.

— Заказчики не устанавливают дополнительные требования по ПП РФ №99.

Решение № 054/06/31-514/2021.

Объектом закупки является выполнение работ по благоустройству территории городского парка культуры и отдыха (второй этап — озеленение). НМЦК составляет 7 390 853,49 рубля. Вместе с тем, документация не содержит предусмотренных ст.31 44-ФЗ, ПП РФ № 99 дополнительных требований, что является нарушением.

Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что в соответствии с документацией в рамках данной закупки необходимо выполнить следующие виды работ:

— подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников,

— посадка деревьев и кустарников.

Указанные работы, по мнению комиссии Новосибирского УФАС России, относятся к работам по озеленению территории. Озеленение территории является элементом благоустройства территории. Поскольку объектом данной закупки является выполнение работ по благоустройству территории городского парка культуры и отдыха (озеленение), а НМЦК составляет 7 390 853,49 рубля, заказчик нарушил требование.

— Заказчики неправомерно отклоняют заявки из-за отсутствия выписки СРО.

Решение № 054/06/69-414/2021.

По результатам рассмотрения двух частей заявок заявка ИП «…» была признана несоответствующей требованиям документации: не представил копию действующей выписки из реестра членов СРО, что не соответствует требованиям документации, ч.5 ст.66 44-ФЗ.

ИП «…» в ходе проведения электронного аукциона было подано предложение о цене контракта — 599 191,67 рубля, следовательно, по мнению заявителя, в случае признания ИП «…» победителем контракт был бы заключен на сумму, не превышающую 1 000 000 рублей, что свидетельствует об отсутствии требований о наличии выписки из реестра членов СРО.

По мнению комиссии Новосибирского УФАС России, в соответствии со ст.55.31 ГрК РФ ИП «…», предложившая цену контракта по данной закупке в размере 599191,67 рубля, может выполнять работы по сносу или демонтажу объекта капитального строительства, не являясь членом СРО.

Таким образом, отсутствие копии выписки из реестра членов СРО в области строительства не является основанием для признания второй части заявки, не соответствующей требованиям документации.

— Заказчик потребовал конкретные показатели товара на оказание услуг неправомерно.

Решение № 054/06/67-110/2021.

Отклонили заявку: участник закупки не представил конкретные показатели товара, соответствующие описанию объекта закупки.

Комиссия Новосибирского УФАС России полагает, что комиссией неправомерно было принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе. В соответствии с п.15.1 документации первая часть заявки должна содержать согласие участника на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией. Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что участником было выражено данное согласие. Таким образом, первая часть заявки ООО «…» полностью соответствует требованиям.

— Конкурент жалуется на конкурента

Бывает и так, что на пути к победе и заветному контракту может встать не только заказчик со своими неправомерными действиями, но и конкурент участника. Он пытается обжаловать допуск заявки конкурента в контрольном органе. Для обоснования своей позиции приходится собрать все доказательства того, что заявка допущена правомерна.

Рассмотрим пример.

Решение № 054/06/14-559/2021.

В рамках данной закупки заказчиком установлен запрет ПП РФ №616.

Заявитель жалобы считает, что ИП «…» отсутствует в реестре промпродукции.

Поэтому ИП «…» представила в составе заявки недостоверную информацию о соответствии требованиям. Комиссией должно было быть принято решение о признании заявки ИП «…» не соответствующей требованиям документации.

Установленный запрет распространяется исключительно на товар, предлагаемый участниками к поставке.

Требование к лицам, осуществляющим поставку такого товара, в части обязательного наличия сведений о таком лице в предусмотренном реестре 44-ФЗ не установлено.

Изучив заявки участников, комиссия Новосибирского УФАС России установила, что ИП «…» в составе второй части заявки на все товары, предложенные к поставке, были представлены выписки из реестра российской промпродукции.

Материал подготовлен редакцией Infopro54 при содействии «СКБ Контур».