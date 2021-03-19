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Кровельный костыль — виды и применение

  • 19/03/2021, 15:42
Костыль – разновидность крепежа, применяемая, в основном, для фальцевых кровель, придания дополнительной жесткости фасонным элементам из гладкой стали. Может быть различной формы, изготавливается из металлической полосы с защитным покрытием (грунт) или без него шириной от 40 мм, толщиной от 4 мм.

На сайте https://sf-market.ru/ представлены различные виды кровельных крепежей с подробным описанием технических характеристик (длина, ширина, толщина металла). Здесь же можно оформить заказ и предварительный расчет количества метизов.

Виды, где применяются

Форма метизов может быть Т-образной, Г-образной (просто полоса, загнутая под прямым углом, с отверстиями для крепежа), фигурными. По назначению костыли делятся на кровельные и парапетные. Производятся из углеродистой стали толщиной 2-4 мм.

Первые используются чаще всего, поскольку обладают высокой несущей способностью и прочностью. Монтируются на обрешетку для усиления и повышения жесткости свободного края карнизного свеса (в том числе фронтонного). Принимают на себя основную снеговую и ветровую нагрузку, предотвращают деформацию кровельного покрытия.

Фото 2

Г-образные обладают меньшей жесткостью и применяются при монтаже отливов, либо на участках крыши, установка Т-образных костылей на которых невозможна. Также такой крепеж применяется для установки декоративных кровельных элементов, при монтаже козырьков и навесов над подъездами многоквартирных домов. Для укрепления примыканий между кровельным покрытием и вертикальными поверхностями (выходов вентиляционных шахт, например) на крышах многоэтажных зданий.

Парапетные выполняют роль каркаса при установке защитных фартуков из листовой стали на кровельные парапеты, бетонные и кирпичные ограждения (заборы, например). Придают конструкции дополнительную жесткость, увеличивают площадь соприкосновения металла с бетонным основанием, повышают устойчивость к ветровым нагрузкам (при использовании на кровле). Монтируются на расстоянии не более 1 м друг от друга с применением дюбелей.

Как выбрать

Для частного домостроения обычно используют стандартные, Т-образные, с защитным антикоррозийным покрытием. Заменять из на простые полосы черного металла не стоит – такое укрепление в лучшем случае бессмысленно, в худшем, наоборот приведет к деформации кровельного покрытия. Полоса узкая и никак не влияет на жесткость карнизного свеса.

При обустройстве кровле на многоэтажных зданиях вид метизов, технические характеристики (размеры, форма, тип защитного покрытия, толщина металла) указываются в проектно-сметной документации.

Изображение с сайта SF-market

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : строительство


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