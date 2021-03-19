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Как выбрать подходящую подушку

  • 19/03/2021, 15:31
Как выбрать подходящую подушку - На что обращать внимание - Высота и плотность - Заходите, мы поможем!

Как выбрать подушку? Бывает так, что выбор любого товара ограничивается только его внешним видом, не исключением является и такая спальная принадлежность как подушка. Всего на всего, на что обращает внимание покупатель, это на ее форму и плотность чехла. Такой легкомысленный подход к покупке данного товара чреват не только плохим сном, головными и шейными болями, но и аллергией. Чтобы этого не произошло, нужно подойти к выбору серьезно и с большого ассортимента подушек, которые представлены на сайте текстильного интернет магазина, выбрать подходящую модель и заказать доставку. В выборе важно все: производитель, форма, размер, материал чехла, также обязательно стоит учитывать высоту и плотность того или иного изделия.

Высота

Высота — один из самых важных показателей, который непосредственно влияет на правильность положения шеи и головы на подушке во время сна. В продаже есть изделия, высота которых может быть от 6 до 16 см. Чтобы идеально подобрать модель с нужными показателями, необходимо учитывать не только ширину своих плеч, но и брать во внимание любимую позу для сна.

Для широкоплечих людей, идеальным вариантом будет высокая подушка 16 сантиметров, если же плечи поменьше, то и изделие должно быть ниже. Немного посложнее обстоят дела с позой для сна. Любителям поспать на животе стоит обратить внимание на низкую подушку 6-8см. Те, которые любят спать на спине или людям предпочитающим менять позу вовремя сна, есть универсальный вариант с высотой 8-10 см. Если же любимая поза на боку, то в этом случае стоит купить изделие с высотой 16 см.

Плотность

Какая плотность должна быть у подушки Данный показатель, в большей степени, влияет на высоту изделия. Он напрямую зависит от вида и количества наполнителя. Поэтому, выбирая товар по плотности, нужно брать во внимание все те же предпочтения во время отдыха. А именно, для сна на животе нужна модель низкой плотности, на такой подушке голова не будет заламываться назад и этим создавать неудобство.

Изделие, где она средняя, лучше выбрать для сна на спине. Любителям поспать на боку, для правильного положения головы и тела, никак не обойтись без подушки с высокой плотностью. Кроме этого, такой вариант подойдет для людей с весом выше среднего. Есть и такие модели, которые могут менять плотность в процессе эксплуатации.

Не менее важный показатель, который интересует всех, это то, от чего зависит цена на данный текстиль. Его стоимость в первую очередь зависит от производителя, материала изготовления и других не менее важных параметров. Но этот показатель теряет свою значимость, если учесть большой выбор такого товара, и можно найти как недорогие хорошего качества изделия, так и бренды по дороже – известных, хорошо себя зарекомендовавших фирм.

Фото с сайта интернет-магазина «Баю-бай»

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Теги : интернет-магазины


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