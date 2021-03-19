Сотрудники завода «Балтика» отмечены правительством за вклад в промышленность региона

Заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Евгений Лещенко принял участие в церемонии награждения сотрудников филиала «Балтика» в Новосибирске, отмеченных правительством области за вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности.

Благодарностями министерства сельского хозяйства Новосибирской области были отмечены несколько сотрудников из различных служб: от водителя-экспедитора грузового транспорта до ведущего инженера автоматизации системы управления. В связи с действующими на территории филиала мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Евгений Лещенко принял участие в церемонии награждения посредством конференц-связи.

Евгений Лещенко, заместитель председателя правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства Новосибирской области:

«Пивовары — гордость нашей пищевой и перерабатывающей промышленности! Они вносят огромный вклад в развитие АПК региона. Не секрет, что треть всего пива в Сибири производится именно у нас. И ”Балтика“ — одно из крупнейших предприятий отрасли в Новосибирской области, которое не только создает комфортные рабочие места, производит качественный местный продукт, но и значительно пополняет налогами региональный бюджет».

Филиал «Балтика-Новосибирск» остается одним из крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области. По итогам 2020 года компания заняла первую строчку рейтинга, перечислив более 4,7 млрд рублей налогов в региональный бюджет, из них 4,6 млрд рублей акцизов. Это на 10,6% больше, чем по итогам 2019 года. Всего с 2008 по 2020 год включительно завод «Балтика-Новосибирск» выплатил в бюджет Новосибирской области более 40 млрд рублей акцизов.

Филиал в Новосибирске производит более полусотни ассортиментных единиц продукции, среди которых и новинки 2020 года: хит сезона «Балтика 7 Мягкое», фруктовый сорт Seth & Riley’s Garage «Калифорнийская Груша» и многие другие. Четверть продукции, которую производят новосибирские пивовары компании, продается в домашнем регионе. Продукция предприятия также поставляется в регионы Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока.

Олег Зайцев, старший диспетчер филиала «Балтика-Новосибирск», отмеченный благодарностью министерства сельского хозяйства за вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности региона в 2020 году: