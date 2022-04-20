Рекламодателям

Круглогодичная ферма земляники пополнит рынок ягод Новосибирской области

  • 20/04/2022, 14:39
В суровом сибирском климате Новосибирской области ягоды, особенно теплолюбивая земляника, – не самое распространенное лакомство.

новости бизнесаНо теперь у жителей региона её станет больше как минимум на 3-4 тонны – именно столько будет выращивать лучший выпускник проекта Россельхозбанка «Школа фермера» и получатель гранта на развитие дела Наталья Бакланова.

Наталья Бакланова училась по направлению «Производство и переработка плодовой продукции». В отличие от многих участников проекта, она не новичок в сельском хозяйстве: владеет теплицой. Однако пришло время двигаться дальше, и в поиске новых знаний Наталья пошла учиться.

«Проект Школа фермера» дал мне огромную возможность для дальнейшего роста. Более трех лет я занимаюсь выращиванием свежих овощей и их переработкой, домашних солений под брендом «Радуга» в Сузунском районе. У меня есть свое тепличное хозяйство, которое я давно планировала расширить», – рассказывает Наталья.

Собственно, именно в «Школе фермера» она и пришла к мысли осваивать производство ягод – весьма востребованное направление и то же время довольно свободная ниша. Сказано – сделано. Наталья подготовила бизнес-план и успешно, хоть и не без волнения, защитила его перед комиссией.

«Именно обучение в «Школе фермера» подвигло меня на развитие нового направления в моем бизнесе – это создание круглогодичной земляничной фермы. Я получила новые знания и ответы на многие вопросы, которые меня интересовали много лет, и разработала бизнес-план, который меня привел к победе. Грантовая поддержка станет отличным стартом для запуска нового проекта, и совсем скоро жители области смогут приобрести свежую землянику», — поделилась впечатлениями Наталья.

Наталья рассчитывает собирать 3-4 тонны земляники за сезон. Пока что продавать её она будет на территории Новосибирской области. Ёмкость рынка велика. Однако по мере роста бизнеса она не исключает возможности выхода и в соседние регионы. Впрочем, заказать ягоды можно будет и онлайн через марктплейс Своё Родное.

Торжественное вручение гранта состоялось в Новосибирском филиале Россельхозбанка (АО).

Директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров отметил, что регион принимал участие в проекте в третий раз, при этом популярность «Школы фермера» значительно возросла.

«Новосибирская область была в числе первых регионов РФ, где в сентябре 2020 года стартовал проект. Если в первом потоке у нас был конкурс два человека на место, то в текущем – уже четыре к одному. «Школа фермера» становится более успешной и востребованной. Важно, что проект дает прикладные и конкретные знания для того, чтобы предприниматели могли реализовать свои инициативы наиболее эффективно. И, конечно, это возможность живого общения, обмена опытом между фермерами, органами власти и общественными организациями. Пройдя обучение, практически все участники успешно справляются с поставленной задачей и разрабатывают эффективные и востребованные на рынке бизнес-проекты. Отмечу, что Россельхозбанк заинтересован в развитии всех проектов выпускников Школы — как начинающих фермеров, реализующих проекты с нуля, так и опытных фермеров, развивающих действующие хозяйства. Мы назначаем время для индивидуальных встреч в офисе банка, чтобы обсудить финансовые аспекты каждого проекта», — сказал Станислав Тишуров.

В Новосибирской области проект по обучению действующих и начинающих фермеров Россельхозбанк реализует при поддержке регионального министерства сельского хозяйства и Новосибирского аграрного университета.

«Школа фермера» Россельхозбанка реализуется на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяет возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров сельского хозяйства.

За 1,5 года с момента своего запуска проект «Школа фермера» вырос во всероссийскую образовательную инициативу во всех 8 федеральных округах страны. Благодаря проекту для сельского хозяйства страны подготовлено почти 2 000 квалифицированных аграриев в 50 регионах. По итогам 3-го и 4-го потоков обучения гранты на развитие дела получат свыше 100 фермеров по всей стране.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фото предоставлено пресс-службой банка

512

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы РСХБ меры поддержки гранты


Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

«Аэрофлот» возобновит отмененные в ноябре прошлого года рейсы Томск – Москва

04/04/2022, 14:57

В Кузбассе отказались от масочного режима

15/03/2022, 13:21

McDonald’s в Сибири под управлением компании-франчайзи ООО «ГиД» продолжает работу

14/03/2022, 17:01

Актуальный разговор

интервью

Чтобы пройти кризис, даже в самой критической точке нужно ставить задачу: расширяться

Все материалы
Лента новостей

Фермеры предлагают рестораторам и отельерам инвестировать в производство нужных им продуктов

20/04/2022, 17:07

Губернатор предложил ремонтировать дороги зимой

20/04/2022, 17:02

Новые антиковидные меры большинства новосибирцев не коснутся

20/04/2022, 15:32

77 км федеральных трасс Новосибирской области отремонтируют в этом году

20/04/2022, 12:30
Популярное

Жительница Новосибирска подала иск в суд на популярный маркетплейс Wildberries

20/04/2022, 14:02

Московский путешественник рассказал новосибирцам о возможностях самостоятельных путешествий

19/04/2022, 14:49

Группы продленного дня станут частью процесса обучения в российских школах

18/04/2022, 15:28

В России на 25% сократят производство упаковочного картона

18/04/2022, 14:33

Хакеры маскируют вирусы под контент Netflix

18/04/2022, 12:53

Турция запустит новую авиакомпанию специально для россиян

18/04/2022, 10:23

Инсулиновый индекс: почему он так важен в здоровом питании?

18/04/2022, 10:05
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Количество свободных складов на рынке Новосибирска в 2022 году стремится к нулю
29/03/22, 11:47

Новости компаний

ВТБ в первом квартале выдал 120 млрд рублей проектного финансирования застройщикам

20/04/2022, 16:57

ВТБ: средние ставки по депозитам в мае могут составить 13-14%

20/04/2022, 14:20

Открывается приём заявок на участие в главном медиапроекте Сибирского федерального округа – конкурсе «Сибирь.ПРО»

20/04/2022, 11:02

Банк Уралсиб в Иркутске аккредитовал ЖК «Скандинавия»

20/04/2022, 10:39

Что делать со сбережениями. Как не потерять деньги, и, по возможности, приумножить, хотя бы в отсроченной перспективе. Эксперты советуют разные варианты. А что выберете Вы?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

новости Новосибирска

Западно-Сибирская железная дорога заплатила в областной бюджет 585 млн рублей налогов

Новосибирский брокер выходит в Казахстан

«Нужны не «вертолетные деньги», нужно дать электорату понять, что у них будет возможность зарабатывать»

Новая госпрограмма «Строительство» появится с 1 января 2023 года

Услуги шиномонтажа в Новосибирске выросли на 25%

Финансы

новости Новосибирска

У криптовалюты туманные перспективы

В России внепланово проиндексируют пенсии и МРОТ

Дефицит запчастей спровоцирует всплеск случаев мошенничества по ОСАГО

Тревоги и надежды новосибирского рынка недвижимости

ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

Политика

новости Новосибирска

Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

Миллиардер после выплаты налогов стал миллионером, коммунисты сохраняют призовые места

Рядовой депутат-списочник Госдумы заработал больше вице-спикера

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

В конце апреля Заксобрание простится с Валентином Сичкаревым

Недвижимость

новости Новосибирска

Новосибирский брокер выходит в Казахстан

Задачи маркетинга недвижимости: точнее, острее, ярче

«Вектор» вложит в реконструкцию корпуса №6 почти 2 млрд рублей

Владелец кинотеатра «Металлист» разрабатывает идеи по эксплуатации объекта

На крыше памятника конструктивизма на Красном проспекте хотят сделать террасу

Технологии

новости Сибири

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

Стартап придумал как маркетплейсам снизить количество возвратов одежды

Контракт на строительство «СКИФа» стоимостью 5,8 млрд рублей подписан

В новосибирском вузе создали замену зарубежному ПО для нефтедобывающих компаний

В вузе Новосибирска разработали СВЧ-усилители для создания квантового компьютера

Телекоммуникации

Новости бизнеса

В Новосибирске разыграли путевки в финал Всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя»

Санкции загрузили работой сервисные компании

Курс доллара может поднять зарплаты работникам IT-отрасли

МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

Грузоперевозки и логистика. Как управлять сотрудниками на дистанте?

Агропром

новости Новосибирска

Фермеры предлагают рестораторам и отельерам инвестировать в производство нужных им продуктов

Аграриев лишат господдержки

В Новосибирской области разработают программу поддержки производителей овощей

Депутаты назвали ставки по аренде земли в районах «фантастически дешевыми»

Непрофильных производителей сельхозтехники обошли господдержкой

Транспорт

новости Новосибирска

Губернатор предложил ремонтировать дороги зимой

Западно-Сибирская железная дорога заплатила в областной бюджет 585 млн рублей налогов

Спрос на мотоциклы растет на фоне дефицита машин

Ограничение полетов в 11 аэропортов Юга и Центра РФ продлили до 25 апреля

Подрядчик сорвал сроки ремонта путепровода на дороге «Новосибирск-Кочки-Павлодар»

Медицина

новости Сибири

Санкции помогут выйти на рынок отечественным разработкам и препаратам

В Новосибирской области начал работу крупнейший в России центр лучевой терапии мирового уровня

Детский реабилитационный центр получил разрешение на строительство

«Вектор» вложит в реконструкцию корпуса №6 почти 2 млрд рублей

Неудобная обувь, активные занятия спортом, стрессы — и вы клиент подолога

Авто

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

Заводы Volkswagen в Калуге и Нижнем Новгороде могут возобновить работу к лету

За три недели марта автомобили из топ-10 наиболее продаваемых моделей подорожали до 49%

2022 год ускорит рост кредитования машин с пробегом

Сложная политическая ситуация в стране привела к повышенному спросу на подержанные автомобили

За пандемию автодилеры серьезно потеряли позиции на сегменте постгарантийного обслуживания

Туризм

новости Алтая

На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Санаторий «Рассвет»: отдыхать на выходных нужно правильно

Региональные предприниматели получат господдержку на развитие туризма

Новосибирским предпринимателям предложили субсидию на модульные гостиницы

Новая программа кэшбэка за детский отдых в России стартует 31 марта

Общество

новости Новосибирска

Новые антиковидные меры большинства новосибирцев не коснутся

77 км федеральных трасс Новосибирской области отремонтируют в этом году

Травников vs Локоть: вот и пакту конец?

Станция метро «Спортивная» готова на три четверти

Для детского отдыха в Новосибирске расширили программу кешбэка

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

Life &

Артериальное давление человека

Давление человека. Что считать нормой и как правильно измерять артериальное давление

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «Омикроне»

Финансовый гороскоп 2021 год

Финансовый гороскоп в год Тигра на 2022 год для всех знаков Зодиака

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Следствие по делу экс-губернатора Хабаровского края Фургала завершено

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска