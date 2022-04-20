Круглогодичная ферма земляники пополнит рынок ягод Новосибирской области

Но теперь у жителей региона её станет больше как минимум на 3-4 тонны – именно столько будет выращивать лучший выпускник проекта Россельхозбанка «Школа фермера» и получатель гранта на развитие дела Наталья Бакланова.

Наталья Бакланова училась по направлению «Производство и переработка плодовой продукции». В отличие от многих участников проекта, она не новичок в сельском хозяйстве: владеет теплицой. Однако пришло время двигаться дальше, и в поиске новых знаний Наталья пошла учиться.

«Проект Школа фермера» дал мне огромную возможность для дальнейшего роста. Более трех лет я занимаюсь выращиванием свежих овощей и их переработкой, домашних солений под брендом «Радуга» в Сузунском районе. У меня есть свое тепличное хозяйство, которое я давно планировала расширить», – рассказывает Наталья.

Собственно, именно в «Школе фермера» она и пришла к мысли осваивать производство ягод – весьма востребованное направление и то же время довольно свободная ниша. Сказано – сделано. Наталья подготовила бизнес-план и успешно, хоть и не без волнения, защитила его перед комиссией.

«Именно обучение в «Школе фермера» подвигло меня на развитие нового направления в моем бизнесе – это создание круглогодичной земляничной фермы. Я получила новые знания и ответы на многие вопросы, которые меня интересовали много лет, и разработала бизнес-план, который меня привел к победе. Грантовая поддержка станет отличным стартом для запуска нового проекта, и совсем скоро жители области смогут приобрести свежую землянику», — поделилась впечатлениями Наталья.

Наталья рассчитывает собирать 3-4 тонны земляники за сезон. Пока что продавать её она будет на территории Новосибирской области. Ёмкость рынка велика. Однако по мере роста бизнеса она не исключает возможности выхода и в соседние регионы. Впрочем, заказать ягоды можно будет и онлайн через марктплейс Своё Родное.

Торжественное вручение гранта состоялось в Новосибирском филиале Россельхозбанка (АО).

Директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров отметил, что регион принимал участие в проекте в третий раз, при этом популярность «Школы фермера» значительно возросла.

«Новосибирская область была в числе первых регионов РФ, где в сентябре 2020 года стартовал проект. Если в первом потоке у нас был конкурс два человека на место, то в текущем – уже четыре к одному. «Школа фермера» становится более успешной и востребованной. Важно, что проект дает прикладные и конкретные знания для того, чтобы предприниматели могли реализовать свои инициативы наиболее эффективно. И, конечно, это возможность живого общения, обмена опытом между фермерами, органами власти и общественными организациями. Пройдя обучение, практически все участники успешно справляются с поставленной задачей и разрабатывают эффективные и востребованные на рынке бизнес-проекты. Отмечу, что Россельхозбанк заинтересован в развитии всех проектов выпускников Школы — как начинающих фермеров, реализующих проекты с нуля, так и опытных фермеров, развивающих действующие хозяйства. Мы назначаем время для индивидуальных встреч в офисе банка, чтобы обсудить финансовые аспекты каждого проекта», — сказал Станислав Тишуров.

В Новосибирской области проект по обучению действующих и начинающих фермеров Россельхозбанк реализует при поддержке регионального министерства сельского хозяйства и Новосибирского аграрного университета.

«Школа фермера» Россельхозбанка реализуется на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяет возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров сельского хозяйства.

За 1,5 года с момента своего запуска проект «Школа фермера» вырос во всероссийскую образовательную инициативу во всех 8 федеральных округах страны. Благодаря проекту для сельского хозяйства страны подготовлено почти 2 000 квалифицированных аграриев в 50 регионах. По итогам 3-го и 4-го потоков обучения гранты на развитие дела получат свыше 100 фермеров по всей стране.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.