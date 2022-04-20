General Motors окончательно уходит из России

Американский концерн General Motors готовится к окончательному уходу с российского рынка, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что General Motors станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уйдет из России после начала специальной военной операции.

Компания напомнила, что приостановила импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России 28 февраля. С учетом продолжающегося ухудшения ситуации компания приняла решение продлить остановку деятельности в России. При этом сроки, когда деятельность может быть возобновлена, не указали.

General Motors – крупнейший производитель авто в Америке, а с 1931 по 2008 год — во всем мире. В настоящее время GM принадлежат бренды автомобилей Chevrolet, Buick, BrightDrop, GMC, Cadillac, Baojun и Wuling. На фоне присоединения Крыма в 2015 году GM свернул производство автомобилей в России. После этого концерн поставлял из США в РФ только дорогие модели Chevrolet и Cadillac, которые не пользовались высоким спросом.