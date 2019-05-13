Крупная обувная компания застраховала имущество и товарные запасы на 10 млрд рублей

Филиал компании «Росгосстрах» в Новосибирской области застраховал имущество и товарные запасы крупной обувной компании — лидера отрасли в среднеценовом сегменте, сообщили в пресс-службе страховой компании.

Отмечается, что страховой защитой обеспечены административно-складские здания компании, магазины, внешняя и внутренняя отделка помещений, инженерные коммуникации и товарные запасы. Договор заключен на случай утраты, гибели или повреждения имущества в результате пожара, залива, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, других рисков. Сумма страховой ответственности «Росгосстраха» составляет 10 млрд рублей.

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