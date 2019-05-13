Судьба двоих новосибирских туристов до сих пор неизвестна

По информации регионального управления МЧС сход лавины в Республике Алтай случился 6 мая. На место происшествия двумя вертолетами из Горно-Алтайска и Абакана, а также наземным транспортом из Барнаула были направлены три группы спасателей чрезвычайного ведомства общей численностью 30 человек, в том числе 7 кинологических расчетов. У специалистов имеется с собой все необходимое оборудование и снаряжение для ведения поисковой операции и обследования территории в горной местности. Как сообщил на оперативном совещании в правительстве области начальник управления МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, пятеро туристов погибли, двоим удалось спастись, судьба еще двоих пока неизвестна.

— 11 мая поисково-спасательные работы приостановлены в связи с серьезным ухудшением погодных условий, — сообщил Орлов. — Сегодня проводятся мероприятия по опознанию погибших. Трое погибших уже опознаны.

Как редакции рассказали в алтайском управлении МЧС, погибшими в настоящее время занимаются правоохранительные органы. С найденными выжившими все в порядке.

— В тот день, 8 мая, когда выжившим удалось добраться до ближайшего населенного пункта, с ними побеседовали сотрудники МВД и спасатели, — рассказывает собеседник издания. — 9 мая они уже уехали в Новосибирск.

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, четверо туристов из группы являются жителями областного центра.

— Двое человек сегодня доставлены в Новосибирск, им оказывается поддержка и помощь, — сообщил в региональном правительстве мэр.

По информации регионального МЧС, с 1 по 15 мая туристы из Новосибирска собирались совершать горный поход 4 категории сложности в районе Южно-Чуйского хребта. При регистрации и 28 апреля до руководителя группы доводился прогноз о неблагоприятных погодных условиях, угрозе схода лавин, также был проведен инструктаж.

Фото: ГУ МЧС