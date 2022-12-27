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Крупнейшие российские сотовые операторы планируют увеличить тарифы в 2023 году

  • 27/12/2022, 17:35
Автор:
увеличение тарифов на сотовую связь
Об этом они уже уведомляют своих клиентов.

Тарифы на сотовую связь увеличатся в следующем году, сообщает ФАН со ссылкой на «Ведомости». Роста цен компании связывают с увеличением затрат на оборудование и эксплуатацию сети.

По данным издания, клиентам МегаФона за сотовую связь данного оператора придется платить 357,5 руб. в месяц.

В Tele2 стоимость тарифов вырастет не более чем на 50 рублей, а в МТС сообщили, что компенсации комиссии за пополнение счета через банковские сервисы больше не будет.

Отмечается, что, по заявлению Минцифры РФ, уход ряда иностранных компаний по производству телекоммуникационного оборудования из России не окажет пагубного влияния на качество связи, так как операторы будут пользоваться российской техникой, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее редакция сообщала, что в России резко подорожали автозапчасти.

Фото: pixabay.com — JESHOOTS-com

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Рубрики : Экономика Общество Бизнес Телекоммуникации

Регионы: Россия

Теги : тарифы сотовая связь рост цен кризис бизнес


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