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В России резко подорожали автозапчасти

  • 23/12/2022, 15:32
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резко подорожали автозапчасти
По сравнению с данными от 19 марта на ряд запчастей стоимость выросла кратно, отмечает эксперт.

Цены на автозапчасти в стране с марта по декабрь в среднем выросли на 27,7%, при этом цена на отдельные детали только с октября по декабрь увеличилась в 3-4,7 раза, сообщил глава Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев, передает «Прайм».

По словам Уфимцева, по сравнению с данными от 19 марта на ряд запчастей стоимость выросла кратно. Так, например, фары Nissan, Mitsubishi в среднем подорожали в два раза, а для некоторых моделей удорожание составило до трех раз. Также резкий увеличение стоимости замечено по ряду деталей бамперов, дверей и других.

Как следует из таблиц с данными цен запчастей, с 19 марта по 19 декабря в два раза подорожал передний бампер ВАЗа, среди лидеров роста — передняя проводка шасси Mitsubishi (+97%), фара передняя в сборе Hyundai (+91%), задняя левая дверь ВАЗа (+83%), приборная панель Mitsubishi (+78%), ветровое стекло (многослойное) Audi (+78%), а также фара передняя правая в сборе Mitsubishi (+72%), дверь багажника Nissan (+71%), блок-фара левая ВАЗа (также прибавила в цене 71%).

При этом за два месяца – с 19 октября по 19 декабря — в 4,7 раза подросла в цене накладка переднего бампера Mitsubishi (до 82,447 тысячи рублей), почти в три раза выросла цена на фары Nissan, в 2,9 раза — панель задней правой двери в сборе Mitsubishi и левая фара в сборе ВАЗа – в 1,83 раза.

Евгений Уфимцев отмечает, что в настоящее время российский рынок находится практически на уровне цен на запчасти, зафиксированных в апреле-июне текущего года. Когда уже были введены экономические санкции и ушли из РФ крупнейшие производители авто.

Однако Уфимцев подчеркнул, что рост цен не затронул марок автомобилей с автозапчастями отечественного производства. Но по целому ряду позиций рост цен оказался заметно выше среднего. Это, например, детали кузова автомобиля, двери, капоты, оптика. Их, по уже сложившейся традиции, нельзя заменить (нет аналогов), и по параллельному импорту доставить не так просто. Отмечается также ощутимый рост по ряду позиций для марки ВАЗ. Виной тому недостаток комплектующих или материалов, используемых для выпуска этих деталей.

Ранее редакция сообщала, что российские дилеры предупредили о предстоящем росте цен на новые автомобили до 10%.

Фото: pixabay.com — Anestiev

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Экономика статистика рост цен автозапчасти


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