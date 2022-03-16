Крупнейший энергоконцерн Германии остановил закупку газа у российских компаний

Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON на фоне событий на Украине сообщил о прекращении закупок природного газа у российских компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора E.ON Леонарда Бирнбаума.

— Мы покупаем наш газ на оптовых рынках в Европе. E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями. Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний «Газпрома» в Европе, — отмечается в сообщении. — В связи с войной на Украине мы прекратили закупку новых объемов у этих компаний. Российский рынок не входит в число наших целевых регионов.

Вместе с тем подчеркивается, что более или менее продолжительный дефицит импорта энергоносителей также приведет к определенным последствиям и для самой компании. Бирнбаум на пресс-конференции также заявил, что E.ON не планирует выходить из проекта газопровода «Северный поток».

— Если мы откажемся от наших прав на управление, то мы бы дали мажоритарному акционеру из России право принимать решения в одиночку, — сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.