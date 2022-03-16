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Рост цен на электронику предлагается сдержать отменой пошлин

  • 16/03/2022, 17:30
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Рост цен на электронику предлагается сдержать отменой пошлин
Речь идёт только о продукции, которая попала в санкционные списки и не производится в России, но и той, которая производится в недостаточном количестве.

В России могут обнулить на шесть месяцев пошлины на импорт вычислительной техники и электронных компонентов. С соответствующим предложением выступило Минцифры.

Такая мера позволит поддержать российских производителей техники, пока не сформируются новые цепочки поставок и производства внутри России, пояснили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства, речь идёт только о продукции, которая попала в санкционные списки и не производится в России вовсе, либо производится в недостаточном количестве. Таким образом ведомство планирует поддержать отечественных производителей электроники.

Ранее сообщалось о предложении Минцифры РФ Федеральной таможенной службе установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на вычислительную технику. По данным газеты «Ъ», в перечень попали сети хранения данных, жесткие диски, электронные интегральные схемы, полупроводниковые приборы. Предполагается, что нулевая ставка будет действовать шесть месяцев.

Фото: pixabay.com — blickpixel

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : электроника рост цен пошлина меры поддержки господдержка


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