Власти готовят почву для вмешательства в работу системообразующих предприятий

На пресс-конференции губернатора Новосибирской области Андрея Травникова корреспондент Infopro54 поинтересовался, планируют ли власти региона вмешиваться в работу предприятий, оказавшихся в сложной ситуации, но крайне важных для реализации программы импортозамещения. В частности, речь идет о заводе ПАО «Тяжстанкогидропресс», который занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. В нашей стране эта отрасль практически развалена.

Напомним, на пресс-конференции в декабре 2021 года замгубернатора Сергей Семка сообщал, что «Тяжстанкогидропрессу» не хватило полугода для восстановления производства. Между тем сегодня все еще ходят слухи о продаже станков предприятия с торгов на металл и о строительстве на его территории жилого комплекса.

Не менее сложная ситуация сейчас еще на одном предприятии Новосибирска — в инновационной компании «Ангиолайн», которая производит уникальные стенты и еще целый ряд оборудования, успешно замещающего импортные аналоги. В компании идет корпоративный конфликт, в нем участвуют в том числе и иностранные интересанты. Как сообщал ЦДЖ, 2 марта 7-й апелляционный суд вынес решение по иску об исключении новосибирских акционеров из АО «Ангиолайн» — без погружения в вопрос и отказав ответчикам в ходатайствах. В разгар «санкционной войны» контроль над уникальной российской компанией может перейти иностранцам: миноритарным акционерам Наталье Лебедевой и компании Health Care Solutions (Люксембург) — говорилось в материале ЦДЖ.

— Правительство региона уже плотно вмешалось в деятельность «Тяжстанкогидропресса». Мы принимали участие в решении некоторых корпоративных вопросов, чтобы защитить интересы работников, — напомнил губернатор. — Планируем работать дальше с учетом того, что сейчас находимся в особой ситуации санкционного давления. Надеемся, что федеральные законодатели дадут нам более широкие полномочия в части принятия решений. Что касается медоборудования, то его сейчас можно свободнее закупать именно у наших производителей.

По словам Андрея Травникова, сейчас правительство Новосибирской области актуализирует список системообразующих предприятий регионального значения, чтобы мониторить их состояние и не допустить критического развития событий. Он не исключил, что бизнесу будет предоставляться отсрочка по уплате налогов, если ситуация в компаниях станет ухудшаться. Кроме того, принято решение о временной заморозке ограничения о предоставлении мер господдержки тем юрлицам, у которых есть налоговая задолженность.