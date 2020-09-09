Крупнейший за Уралом региональный центр волейбола поставлен на кадастровый учет

В Новосибирске построен и поставлен на кадастровый учет крупнейший за Уралом региональный центр волейбола, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

Строительство осуществлялось в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Волейбольный центр расположен в городе Новосибирске по улице Военная Горка (5-я Линия). Общая площадь здания составляет 19 731 кв.м, количество зрительских мест на главной и тренировочной спортивных аренах рассчитано на 5530 человек.

Новый региональный центр волейбола предназначен для соревнований международного уровня. Центр станет площадкой для подготовки сборной команды России по волейболу и местом проведения мужского чемпионата мира в 2022 году.

Фото предоставлено пресс-службой управления Росреестра по Новосибирской области