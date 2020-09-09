Решение по четырем долгостроям в Новосибирской области будет принято на этой неделе

Вопрос восстановления прав более 840 дольщиков по проектам застройщиков-банкротов «ОбъСтрой», «Неоград-Инвест» в Новосибирской области рассмотрели на правлении федерального Фонда защиты прав дольщиков и рекомендовали к рассмотрению на ближайшем Наблюдательном совете Фонда для принятия решения по этим домам, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Мы постепенно начинаем решать накопленную проблему с нарушенными правами дольщиков Новосибирской области. В довольно сжатые сроки совместно с коллегами из региона подготовили документы для рассмотрения на Набсовете Фонда. В ближайшую неделю уже примем решения, — сообщил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

Как отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, это стратегически важный этап в дальнейшем решении проблемы нарушенных прав дольщиков в регионе, результат длительной совместной работы губернатора Новосибирской области, представителя Новосибирской области в Совете Федерации, регионального министерства строительства с федеральным Фондом защиты прав дольщиков.

— Это первый опыт применения механизма ППК «Фонд», нам предстоит большая работа после принятия решения на Наблюдательном совете. Субсидия предоставляется на условиях софинансирования. В бюджете региона в 2020 году на эти цели предусмотрено более 289,5 млн рублей. Это позволит начать работы по четырем наиболее проблемным объектам региона, — подчеркнул Иван Шмидт.

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