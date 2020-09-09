В Новосибирской области подрядчик получил деньги за недостроенный водопровод

Прокуратура Колыванского района Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Установлено, что в ноябре 2018 года между администрацией Колыванского района и обществом с ограниченной ответственностью «БурСиб-Н» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству в селе Кандаурово водопроводной сети. Нарушив законодательство о контрактной системе и требования проектной документации, подрядчик с ноября 2018 года по май 2019 года построил часть водопровода.

— Представитель организации представил в администрацию документы (акты приемки выполненных работ, справки об их стоимости и прочее) о якобы выполненных работах, на основании которых из местного бюджета на расчетный счет организации было перечислено более 3,5 млн рублей. При этом, как показала прокурорская проверка, работы фирмой полностью выполнены не были, а водопровод так и не был построен, — говорится в сообщении.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль.

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