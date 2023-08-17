Крупную партию масла пытались незаконно вывезти с Алтая жители Монголии

Алтайские таможенники обнаружили более 900 литров подсолнечного масла без декларации.

Подсолнечное масло при вывозе за пределы России облагается ввозными таможенными пошлинами и подлежит обязательному декларированию. Однако жители Монголии проигнорировали эти правила: за 7 месяцев этого года они 12 раз пытались провезти товар незаконно. При этом партии были достаточно крупными — от 50 до 200 литров.

Сотрудники Ташантинского таможенного поста изъяли всю контрабанду. Возвращать или нет товар его владельцам, будет решать суд.

— В суде также должны определить размер штрафа. По закону он может быть в два раза больше, чем стоил изъятый товар, — объяснила журналистам Infopro54 пресс-секретарь Алтайской таможни Алёна Кекина.

Кроме того, с января по июль этого года сотрудники Алтайской таможни выявили и другую контрабанду. Так, через границу с Монголией без декларации пытались провезти почти 2 килограмма табака, более 24 тысяч табачных стиков, почти тысячу пачек сигарет, патроны различного калибра.

В ведомстве напоминают, что для личного использования без письменного декларирования через границу можно ввозить до 3 литров алкоголя, до 200 сигарет или 250 гр. табака, или 200 стиков.