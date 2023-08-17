Витаминов там нет: у жителей поселка Витаминка из крана потекла желтая жижа

Темная с осадком, похожая на кофе, с неприятным запахом— такая вода ежедневно идёт из кранов в каждом доме Витаминки уже не первую неделю. Люди не могут принять ванны, умыться. Готовить из такой, даже отфильтрованной, воды тоже нельзя. Местные жители за свой счёт сделали экспертизу. По своему составу вода оказалась технической. За чистой приходиться ездить в соседние населённые пункты.

В посёлке есть две водонапорные башни, но они в ветхом состоянии, трубопровод тоже требует замены. В социальных сетях в группе «Администрация Станционного сельсовета» местные власти разместили объявление, что замена труб на водопроводе уже началась, и воды не будет вовсе с 15 по 18 августа.

Решит ли замена труб проблему чистой питьевой воды в поселке, об этом у главы Станционного сельсовета Фанира Хабибулина узнать не удалось. Он отказался оперативно прокомментировать ситуацию.