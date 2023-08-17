За полгода в Новосибирской области выявили 34 фальшивых купюры

В Сибири фиксируется значительное падение оборота фальшивых купюр. За полгода в Сибирском федеральном округе выявлено 186 поддельных банкнот Банка России и 5 иностранных банкнот. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС заместитель начальника Сибирского ГУ ЦБ РФ Светлана Орлова. По ее словам, чаще всего мошенники подделывают банкноты крупных номиналов.

— 2/3 фальшивок (124 штуки) приходится на купюры номиналом 5000 рублей, четверть (39 подделок) — на банкноты номиналом 1000 рублей, — уточнила она. — При этом, мошенники предпочитают подделывать банкноты старых модификаций, так как каждая новая модификация банкнот предполагает более сложные защитные элементы.

Динамика выявления поддельных банкнот в регионах Сибири разнится. Наибольшее количество фальшивок обнаружено в банках Иркутской области — 54 шт. Новосибирская область на втором месте. В банках региона выявлено 34 фальшивых банкнот. Замыкает тройку «лидеров» Омская область. Здесь выявлено 32 фальшивых купюр. Далее следуют Красноярский край (21 банкнота), Томская область (15 банкнот), Алтайский край (14 банкнот), Республика Хакасия (9 банкнот), Кемеровская область (6 банкнот), одна банкнота выявлена в банках Республики Алтай. Единственным регионом, где не выявлено ни одной фальшивой банкноты стала Республика Тыва.

В первом полугодии 2023 года в Сибири выявлено пять поддельных банкнот иностранных государств — обнаружены три 100-долларовые купюры (Одна в Новосибирской области и две — в Омской области) и по одной купюре номиналом 50 евро (по одной купюре в Омской и Новосибирской области).

Эксперт управления наличного денежного обращения Сибирского ГУ Банка России Вячеслав Вилков отметил, чтобы определить подделку, достаточно знать всего несколько основных защитных признаков. Проверять их лучше в совокупности — 3-5 защитных элементов.

— Нужно подходить комплексно и проверять не только один полюбившийся признак, а минимум три-четыре, еще лучше — пять-шесть. Например, можно быстро проверить водяной знак, три признака на защитной нити, цветопеременная краска и кип-эффект, — отметил Вячеслав Вилков.

Заместитель начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Гребенюк уточнил, что основными местами для сбыта фальшивок мошенники выбирают рынки, коммерческие киоски, АЗС и предприятия малого бизнеса. И напомнил, что за изготовление, сбыт, перевозку, а также хранение поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 8 лет. При определенных обстоятельствах — в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее редакция сообщала, что новые 100-рублевые купюры поступили в Новосибирскую область.