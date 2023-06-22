Крупные штрафы и условные сроки получили военнослужащие за хищение топлива

Новосибирский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении пяти военнослужащих. Старшина, прапорщик и старший прапорщик, а также старший сержант и старший сержант запаса были признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ.

Как было установлено судом, в сентябре 2021 года военнослужащие «каждый в отдельности, используя свое служебное положение, внесли недостоверные сведения в отчетные документы по движению и расходованию горюче-смазочных материалов, а также путевые листы относительно пройденного километража и времени работы агрегатов военной техники, в результате чего неправомерно списали с учета воинской части топливо».

Старший сержант запаса получил 3,5 года условно. Он должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Старшему прапорщику дали 3 года условно. Штраф составил 145 тысяч рублей. Старший сержант получил 2,5 года условно и штраф в размере 55 тысяч рублей. Старшина также получил 2,5 года условно, но его штраф составил 95 тысяч рублей. Прапорщику дали 2 года условно и присудили выплату штрафа в размере 25 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.