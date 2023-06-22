Корпорация ДОМ.РФ выставила на торги здания сибирского филиала НИИ зерна

Комплекс зданий и сооружений в промзоне Кировского района Новосибирска выставлены на торги. По улице Сибиряков-Гвардейцев, 49/2 располагался сибирский филиал Всероссийского НИИ зерна и продуктов его переработки. Вид разрешенного использования – для эксплуатация мукомольно-производственной базы.

– Объект расположен в зоне с высокой деловой активностью, недалеко расположена железнодорожная ветка, хорошая транспортная доступность, – говорится в описании лота.

Всего в комплекс, который выставлен на торги, входят три здания, внутриквартальная дорога и земельный участок. Общая площадь участка составила 0,9 га.

Ранее редакция сообщала, что имущество бывшего новосибирского издательства «Наука» предложили под редевелопмент и жилую застройку.