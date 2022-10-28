Ксению Собчак подозревают в вымогательстве у Ростеха11 миллионов рублей

Журналист Ксения Собчак оказалась в центре громкого скандала, связанного с уголовной статьей за вымогательства. Она подозревается по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит глава Ростеха Сергей Чемезов, сообщил источник информационного агентства ТАСС.

Известно, что ранее по этому делу в Москве были задержаны и арестованы коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин).

Согласно материалам следствия, обвиняемые написали статью, которую впоследствии опубликовали в Telegram-канале «Тушите свет» (12+). Публикация содержит сведения о главе Ростеха, нарушающие его права и способные причинить вред интересам его семьи и его самого. За удаление публикации обвиняемые требовали от главы Ростеха 11 млн рублей.

В результате Романовский вину не признал, а Суханов в суде признал ее с оговоркой, что требовал у Чемезова только 800 тысяч рублей, т.е. частично.

В доме же Собчак прошли обыски, при этом оперативники имели на руках постановление следователя о её задержании.

По данным СМИ, в настоящее время журналистка находится за пределами России. В ночь с 25 на 26 октября она пересекла границу с Литвой через Беларусь. Преследуя цель запутать оперативников, Собчак также приобрела через интернет билеты в Дубай и в Турцию.