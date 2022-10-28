Елена Гончарова вновь возглавила Контрольно-счетную палату Новосибирской области

Председателем Контрольно-счётной палаты Новосибирской области вновь стала Елена Гончарова, которая возглавляет ведомство с 2004 года. Такое решение приняли депутаты областного Заксобрания на 26-й сессии. Первый вице-спикер Андрей Панферов подчеркнул, что под ее руководством КСП заработала репутацию одного из самых сильных контрольно-счетных органов в Российской Федерации. Он также напомнил, что Гончарова работает в КСП с 2001 года, то есть больше 20 лет. Из них 18 — стоит во главе палаты. Кандидатуру Гончаровой поддержали 66 депутатов. Она избиралась тайным голосованием. Решение депутатов одобрил губернатор Андрей Травников.

Елена Гончарова в 1992 году работала преподавателем кафедры государственного права юридического факультета Томского Государственного университета. С 1994 по 2001 года — на руководящих должностях в правовых подразделениях государственных органов. В 2001 году решением Новосибирского областного Совета Депутатов назначена заместителем председателя Контрольно-счетной палаты Новосибирской области по юридическому обеспечению. В 2004 году — председателем Контрольно-счетной палаты Новосибирской.

В декабре 2021 года Елена Гончарова, единственная из глав региональных Контрольно-счётных палат, получила благодарность от председателя Счётной палаты РФ Алексея Кудрина.